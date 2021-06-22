Eski koca dehşeti yine can aldı! 3 çocuğunun annesini sokak ortasında öldürüp, kendi kafasına sıktı - Son Dakika

Halime Uyar (43), 15 yıl önce boşanıp dini nikahla birlikte yaşamaya başladığı Mesut Çoban'ı (46), iki hafta önce geçimsizlik nedeniyle terk etti.

İŞE GİDERKEN YAKALAYIP ÖLDÜRDÜ

Bunun üzerine Çoban, Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi'ndeki ablasının evine yerleşen Uyar'ı, sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktığı sırada tabancayla başından vurdu. Çoban, daha sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KENDİSİ DE ÖLDÜ

Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Çoban, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Halime Uyar ile Mesut Çoban'ın 3 çocuklarının olduğu öğrenildi.