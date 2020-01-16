Eski Korgeneral İyidil, gözaltına alındı - Son Dakika

Eski Korgeneral İyidil, gözaltına alındı
1 saat önce
Eski Kara Kuvvetleri Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil, Ankara'da gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:21 Kaynak: DHA
Eski Kara Kuvvetleri Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil, Ankara'da gözaltına alındı.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Kara Kuvvetleri Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil, gecenin ilerleyen saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinden gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen İyidil'in sabah saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Son Dakika Memurların 2020 yılı için asgari yemek ücretleri belli oldu Son dakika: MHP, voleybol milli takımımızı hedef alan belediye başkanı için kararını verdi İmamoğlu, yüz ifadesi ekrana verilince salonu terk etti ve programın ikinci oturumuna katılmadı Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı