Eski Korgeneral İyidil, gözaltına alındı - Son Dakika
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Eski Korgeneral İyidil, gözaltına alındı

1 saat önce

Eski Kara Kuvvetleri Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil, Ankara'da gözaltına alındı.

Eski Korgeneral İyidil, gözaltına alındı, System.String[]

Eski Kara Kuvvetleri Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil, Ankara'da gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Kara Kuvvetleri Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil, gecenin ilerleyen saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinden gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen İyidil'in sabah saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:21 Kaynak: DHA
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