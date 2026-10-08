Eski manken Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı - Son Dakika
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Eski manken Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı

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Eski manken Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
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Eski manken Deniz Akkaya hakkında, gazeteci İlknur Yılmaz'a yönelik hakaret suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Yapılan aramalara ve çağrılara rağmen ifade vermeye gitmeyen Akkaya'nın, soruşturma kapsamında ifadesinin alınması amacıyla hakkında yakalama kararı verildiği belirtildi.

Eski manken Deniz Akkaya hakkında yürütülen hakaret soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci İlknur Yılmaz'a yönelik hakaret suçlamasıyla soruşturulan eski manken hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İFADE VERMEYE GİTMEYİNCE YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Gazeteci İlknur Yılmaz'a yönelik hakaret suçlamasıyla yürütülen soruşturmada Deniz Akkaya'nın ifadesine başvurulmak istendi. Ancak Akkaya, yapılan aramalara ve çağrılara rağmen ifade vermeye gitmedi. Bunun üzerine eski manken hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmanın, gazeteci İlknur Yılmaz'a yönelik hakaret suçlaması kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Eski manken Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı

SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE HAKARET SUÇLAMASI VAR

Deniz Akkaya hakkındaki hukuki sürecin temelini, gazeteci İlknur Yılmaz'a yönelik hakaret suçlaması oluşturuyor. Burak Doğan'ın haberine göre, soruşturma kapsamında Akkaya'nın ifadesinin alınması için girişimlerde bulunuldu ancak yapılan çağrılardan sonuç alınamadı. 

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SON DAKİKA: Eski manken Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı - Son Dakika
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