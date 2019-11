NEW Eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, başkanlığı döneminde çokça eleştirilen New York polis teşkilatında (NYPD) hayata geçirdiği "durdur ve ara" uygulamasının yanlış bir karar olduğunu söyleyerek, özür diledi.

2020 ABD seçimleri için potansiyel aday olarak adı geçen Bloomberg, Brooklyn Hristiyan Kültür Merkezi'nde konuştu.

Bloomberg, "seçim kampanyasının ilk adımı" olarak değerlendirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, belediye başkanlığı dönemine ilişkin eleştiri ve itiraflarda bulundu.

Kendi döneminde yaptığı bir hatanın zamanla farkına vardığını dile getiren Bloomberg, "O zamanlar 'durdur ve ara' uygulamasının siyahi ve Latin toplulukları üzerindeki etkisini tam anlayamadım. Bu önemli konuda gerçekten yanlış yaptım. Tamamen hayat kurtarmaya odaklandım ama iyi niyetler her zaman iyi sonuçlar doğuramayabiliyor." ifadesini kullandı.

Bloomberg, sonraki dönem söz konusu uygulamanın azaltılmasıyla suç oranlarında da düşme olduğuna dikkati çekerek, "Şimdi görüyorum ki bu uygulamayı kaldırmalıydık. Keşke kaldırsaydık. Bunu yapmadığımız için üzgünüm. Geçmişi değiştiremem ama bugün bilmenizi isterim ki o zamanlar yanıldığımı anladım ve özür diliyorum." diye konuştu.

"Durdur ve ara" uygulaması

Bloomberg, 2002-2013 arası üç dönem süren New York Belediye Başkanlığı döneminde, polise tanıdığı, sokakta şüpheli görülen kişilere yönelik "durdur ve ara" yetkisinin genellikle etnik azınlıklara karşı kullanılması nedeniyle insan hakları savunucuları tarafından eleştiriliyordu.

ABD Federal Bölge Mahkemesi, NYPD'nin büyük tartışmalara neden olan durdur ve ara uygulamasını anayasaya aykırı bularak ağustos 2013'te iptal etmiş, uygulamada özellikle azınlıkların hedef alındığı, sebepsiz arama ve tutmalar ile eşit koruma hakkının çiğnendiği belirtilmişti.

Bloomberg ise o dönem, uygulamanın, New Yorkluların güvenliği açısından gerekli olduğunu savunmuş ve "Yargıç tarafından verilen karar çok tehlikeli. Zannediyorum o, polisin nasıl çalıştığını bilmiyor." ifadesini kullanmıştı.

Bloomberg'in göreve gelmesinden sonra uygulamada 6 kat artış yaşanmıştı. Sadece 2011'de toplam 684 bin 330 kişi New York polisi tarafından durdurularak aranmıştı.

Milyarder Bloomberg'in ayrıca, geçen hafta 2020'deki ABD Başkanlık seçimleri için Demokrat Partiden aday adayı olacağı haberleri medyaya yansımıştı.

Bloomberg'in, Demokrat Parti'deki mevcut aday adaylarının ABD Başkanı Donald Trump'ı yenemeyeceğinden endişe duyduğu için aday olmayı düşündüğü belirtilmişti.