Son Dakika Haberleri: Eşkinat Esnaf Ve Sanatkarlar Koop. İle Bir Araya Geldi

Eşkinat Esnaf Ve Sanatkarlar Koop. İle Bir Araya Geldi

56 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Ekrem Eşkinat; Tekirdağ Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

Eşkinat Esnaf Ve Sanatkarlar Koop. İle Bir Araya Geldi, System.String[]

YENİ DÖNEM PROJELERİNİ KOOPERATİF ÜYELERİ İLE PAYLAŞTI

Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Rıza Eti'nin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya Cumhuriyet Halk Partisi Süleymanpaşa İlçe Başkanı İsmail Öztürk ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de katılırken Ekrem Eşkinat yeni dönem projelerini kooperatif üyeleri ile paylaşarak fikirlerini aldı.

EŞKİNAT: "KÖYLÜ YENİDEN MİLLETİN EFENDİSİ, ESNAF TEKRAR BAŞ TACIMIZ OLACAK"

Ülkemizin ekonomik olarak zor günler geçirdiği ve her geçen gün ekonomide yapılan yanlış hamlelerin vatandaşı daha da zor duruma sürüklediğine dikkat çeken Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Ekrem Eşkinat; "Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı görevini yaptığım 5 yıllık süreçte ülke ekonomisinden bağımsız olarak yerel kalkınmayı hedef alan projeler yaptık. Özellikle köylerimizde başlattığımız örnek çalışmalar ile vatandaşlarımıza ekonomik olarak destek olduk. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte yine Süleymanpaşalı hemşerilerimin desteği ile bu çalışmaları arttırarak devam ettireceğiz. Köylü yeniden milletin efendisi, esnaf tekrar baş tacımız olacak" açıklamasında bulundu.

KOOPERATİF ÇALIŞANLARINDAN EŞKİNAT'A DESTEK

Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi çalışanlarını da işleri başında ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Ekrem Eşkinat'a çalışanların ilgisi ve desteği dikkat çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:31 Kaynak: Bültenler

Cumhuriyet Halk Partisi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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