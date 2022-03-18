Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

18.03.2022 12:14

Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, fuhuşa aracılık ettikleri iddia edilen 4'ü kadın 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, fuhuşa aracılık ettikleri iddia edilen 4'ü kadın 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, fuhuş operasyonu kapsamında kent merkezinde belirlenen birçok adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda "fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçlarını işledikleri öne sürülen iddia edilen 4'ü kadın 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

YORUMLAR
500
Son Dakika | Tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler serbest kaldı Son Dakika | Tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler serbest kaldı Son dakika haberleri | Menteşe ve Ula'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı Son dakika haberleri | Menteşe ve Ula'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
12:54 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Batı kapısını kapatıyor, bizi güçlendiriyor
12:34 "İzmitliler pişmaniye yemez, yol vergisi alırlar" dedikleri için mahkemelik oldular
12:29 Kar, İstanbul'u terk etmiyor! Yağışlar salı gününe kadar devam edecek
12:22 Anlaşmalar yapıldı! Polisler, maaşlarına ek olarak 300 lira promosyon ödemesi alacaklar
11:00 TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşlı nüfus kaç kişi, en fazla yaşlı hangi ilde, 100 yaş üstünde kaç kişi var?
12:06 Herkes Rusya'ya yaptırım uygularken Hindistan Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldı: Daha da alacağız
11:57 Magandalara emsal niteliğinde kanun kararı! Elini kolunu sallayarak gezemeyecekler
11:55 Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta anlattı: Aldatılmış, kalbi kırık
11:53 8 yıllık evlilik tek celsede bitti: Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel anlaşmalı olarak boşandı
11:52 Gram altının fiyatı 920 lira seviyesinden işlem görüyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 13:10:46. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement