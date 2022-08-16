Eskişehir'de 157 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de 157 sikke ele geçirildi

16.08.2022 16:13
Eskişehir'de 157 sikke ele geçirildi

ESKİŞEHİR'de jandarma ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmak istediği tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

ESKİŞEHİR'de jandarma ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmak istediği tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 157 sikke ele geçirildi.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin ellerindeki tarihi eserleri satmak için kente geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınarak kent girişinde durdurulan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 157 tarihi sikke ve 2 metal obje ele geçirildi. Şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Sikkeler ile objeler ise incelenmesi için Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslime edildi.Soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Eskişehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 157 sikke ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 157 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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