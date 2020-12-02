Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan şüphelilere "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve dur ihtarına uymadıkları" gerekçesiyle toplam 15 bin 750 lira ceza kesildi.

Otomobilde yapılan aramalarda tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Polisleri fark ederek araçla kaçan kişilerin bulunduğu otomobil, kovalamacanın ardından durduruldu.

Kent merkezinde devriye görevini yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı takibe aldı.

Eskişehir 'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan biri kadın 5 zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.

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