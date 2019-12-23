Eskişehir'deki Emirdağlılar Vakfı'ndan 'Şeb-i Arus' töreni' - Son Dakika
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Eskişehir'deki Emirdağlılar Vakfı'ndan 'Şeb-i Arus' töreni'

6 saat önce

Eskişehir'deki Emirdağlılar Vakfı tarafından Eskişehir Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da, 'Şeb-i Arus Hz. Mevlana'yı Anma ve 746'ncı Vuslat Yıldönümü Sema Töreni' düzenlendi.

Eskişehir'deki Emirdağlılar Vakfı'ndan 'Şeb-i Arus' töreni', System.String[]

Eskişehir'deki Emirdağlılar Vakfı tarafından Eskişehir Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da, 'Şeb-i Arus Hz. Mevlana'yı Anma ve 746'ncı Vuslat Yıldönümü Sema Töreni' düzenlendi.


Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği İlahi Korosu; 'Şeb-i Aruz' töreninde, Eskişehir ve Emirdağ halkı ile buluştu. Mevlana Celaledd'in-i Rümi'nin vefat ettiği gece olarak adlandırılan Şeb-i Arus; bu geceyi Rabbine, sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşündüğü 'Düğün Gecesi' olarak tanımlanmıştır. Mevlana'nın vefat yıldönümüne denk gelen haftalarda yapılan 'Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'; halk arasında 'Şeb-i Arus' olarak anılmaktadır. Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaledd'in-i Rümi'nin, Eskişehir Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salonda, anma programına davetliler ilgi gösterdi. Mevlana Celaledd'in-i Rümi'nin 746'ncı ölüm yıl dönümü; Emirdağlılar Vakfı'nın düzenlediği 'Şeb-i Arus' etkinliği ile anıldı. Etkinlikte, Mevlana şiirleri ve Yunus Emre ilahileri davetlilere duygulu anlar yaşattı. Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği İlahi Korosu; Koro Şefi Nazan Naz yönetiminde, birbirinden güzel ve anlamlı ilahiler söyledi. 'Şeb-i Aruz' töreninin moderatörlüğünü ise, Eskişehirli eğitimci- yazar ve şair Fikret Akın yaptı. Sahneye çıkan semazenler ise, izleyenleri adeta mest etti.


'Şeb-i Aruz' töreni sonunda konuşan Emirdağlılar Vakfı yönetim kurulu üyesi Ceylan Yavuz yaptığı açıklamada, "Mevlana Celaledd'in-i Rümi'nin vefat ettiği gece olarak adlandırılan Şeb-i Arus'u, anlamına uygun güzel bir etkinlik düzenleyerek andık. Bu tür etkinliklerimiz, ilerleyen günlerde de devam edecektir" dedi. - ESKİŞEHİR

Mevlana Celaleddin Rumi, Eskişehir, Emirdağ, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:27 Kaynak: İHA
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