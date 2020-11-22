Eskişehirspor: 4-1

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Alper Ulusoy (xxx), Mehmet Cem Hanoğlu(xx), Mustafa Savranlar(xx)

ADANA DEMİRSPOR: Zubas (xx)- Tayyip(xx), Anıl (xxx), Okan (xx), Tarık (xx),Erkan(xxx)(Dk.90 Kosecki (?), Hasan(xx), Dk.90 Alaaddin (?), Gökhan(xx), Dıbba (xx)(Dk.58 Emircan(xxx), Volkan(x)(Dk.45 Yunus(xxx), Mehmet(xx)(Dk.85 Semih (?)ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem(x)- Mevlüt(xx), Bedirhan(xx), Furkan(xx), Bilal(xx), Mehmet(xxx), Berkay(xx)(Dk.90 Göktuğ(?), Erdal(xx)(Dk.90 Buğra(?), Sunday(xx), Talha(xx)(Dk.79 Furkan (?), Hamed(xx)(Dk.65 Onur(xx)GOLLER: Dk. 70 Anıl, Dk. 72 Yunus Dk. 74 Emircan, Dk. 87 Emircan ( Adana Demirspor ), Dk. 53 Mehmet ( Eskişehirspor )SARI KARTLAR: Hasan, Erkan, Tarık (Adana Demirspor), Furkan, Mevlüt (Eskişehirspor)

TFF 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Adana Demirspor, evinde ağırladığı Eskişehirspor'u 4-1 mağlup etti.4'üncü dakikada Eskişehirspordan Mevlüt'ün hatası sonucu topla buluşan Mehmet, ceza sahasına kadar topla girdi. Karambolde kalan topla buluşan Erkan sert bir vuruşunda, top defansa çarpıp kornere gitti.23'üncü dakikada Eskişehirspor'da Mehmet, ceza sahası dışında karambolden aldığı topu sert bir vuruşla kaleye gönderdi. Kaleci Zubas topu son anda çeldi.Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.53'üncü dakikada Eskişehirspor'da Mehmet, karambolden bulduğu topu düzgün vuruşla ağlarla buluşturdu. 0-154'üncü dakikada sağ kanattan topu alan Pa Dibba, kanattan sürdüğü topla ceza sahasına kadar girdi. Dibba'nın vuruşuyla meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.70'inci dakikada Adana Demirspor'da Erkan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisine ortalanan topa kafa vuran Anıl meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-172'nci dakikada Adana Demirspor'da Erkan sağ kanattan rakip ceza sahasına girip pasını attı. Topla buluşan Yunusun düzgün vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-187'nci dakikada topla buluşan Yunus sağ kanattan topu sürerek ceza sahasına kadar girdi. Yunusun düzgün vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-190+3'üncü dakikada orta sahadan aldığı topla, rakip ceza sahasına giren Emircan düzgün bir vuruşla son golü kaydetti. 4-1

Karşılaşma, Adana Demirspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.