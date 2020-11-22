Eskişehirspor: 4-1 - Son Dakika

Eskişehirspor: 4-1

22.11.2020 21:12
Eskişehirspor: 4-1, System.String[]

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Alper Ulusoy (xxx), Mehmet Cem Hanoğlu(xx), Mustafa Savranlar(xx)ADANA DEMİRSPOR: Zubas (xx)- Tayyip(xx), Anıl (xxx), Okan (xx), Tarık (xx),Erkan(xxx)(Dk.90 Kosecki (?), Hasan(xx), Dk.90 Alaaddin (?), Gökhan(xx), Dıbba (xx)(Dk.58 Emircan(xxx), Volkan(x)(Dk.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Alper Ulusoy (xxx), Mehmet Cem Hanoğlu(xx), Mustafa Savranlar(xx)

ADANA DEMİRSPOR: Zubas (xx)- Tayyip(xx), Anıl (xxx), Okan (xx), Tarık (xx),Erkan(xxx)(Dk.90 Kosecki (?), Hasan(xx), Dk.90 Alaaddin (?), Gökhan(xx), Dıbba (xx)(Dk.58 Emircan(xxx), Volkan(x)(Dk.45 Yunus(xxx), Mehmet(xx)(Dk.85 Semih (?)ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem(x)- Mevlüt(xx), Bedirhan(xx), Furkan(xx), Bilal(xx), Mehmet(xxx), Berkay(xx)(Dk.90 Göktuğ(?), Erdal(xx)(Dk.90 Buğra(?), Sunday(xx), Talha(xx)(Dk.79 Furkan (?), Hamed(xx)(Dk.65 Onur(xx)GOLLER: Dk. 70 Anıl, Dk. 72 Yunus Dk. 74 Emircan, Dk. 87 Emircan (Adana Demirspor), Dk. 53 Mehmet (Eskişehirspor)SARI KARTLAR:  Hasan, Erkan, Tarık (Adana Demirspor), Furkan, Mevlüt (Eskişehirspor)

TFF 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Adana Demirspor, evinde ağırladığı Eskişehirspor'u 4-1 mağlup etti.4'üncü dakikada Eskişehirspordan Mevlüt'ün hatası sonucu topla buluşan Mehmet, ceza sahasına kadar topla girdi. Karambolde kalan topla buluşan Erkan sert bir vuruşunda, top defansa çarpıp kornere gitti.23'üncü dakikada Eskişehirspor'da Mehmet, ceza sahası dışında karambolden aldığı topu sert bir vuruşla kaleye gönderdi. Kaleci Zubas topu son anda çeldi.Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.53'üncü dakikada Eskişehirspor'da Mehmet, karambolden bulduğu topu düzgün vuruşla ağlarla buluşturdu. 0-154'üncü dakikada sağ kanattan topu alan Pa Dibba, kanattan sürdüğü topla ceza sahasına kadar girdi. Dibba'nın vuruşuyla meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.70'inci dakikada Adana Demirspor'da Erkan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisine ortalanan topa kafa vuran Anıl meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-172'nci dakikada Adana Demirspor'da Erkan sağ kanattan rakip ceza sahasına girip pasını attı. Topla buluşan Yunusun düzgün vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-187'nci dakikada topla buluşan Yunus sağ kanattan topu sürerek ceza sahasına kadar girdi. Yunusun düzgün vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-190+3'üncü dakikada orta sahadan aldığı topla, rakip ceza sahasına giren Emircan düzgün bir vuruşla son golü kaydetti. 4-1

Karşılaşma, Adana Demirspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.


Eskişehirspor: 4-1
Eskişehirspor: 4-1
Eskişehirspor: 4-1
Eskişehirspor: 4-1
Eskişehirspor: 4-1
Eskişehirspor: 4-1

Mehmet Cem Hanoğlu, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Ocak, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Eskişehirspor: 4-1 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçında Erzurumspor'u tek golle geçti Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı Başakşehir teknik heyetinin mağlubiyet sözleri Beşiktaşlıları kızdırdı Ünlü model Hailey Baldwin, eşi Justin Bieber'ı çok kıskandığını itiraf etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fitne ateşi" yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz Paşinyan, Karabağ yenilgisi üzerine istifasını isteyen Rusya'ya sert çıktı: Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş
Alanyaspor, derbide Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü Alanyaspor, derbide Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü         
21:03
Hollanda diken üstünde! Henüz koronavirüs salgını bitmeden kuş gribi patlak verdi Hollanda diken üstünde! Henüz koronavirüs salgını bitmeden kuş gribi patlak verdi         
20:54
Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin         
20:23
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 139 kişi vefat etti, 6017 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 139 kişi vefat etti, 6017 yeni hasta tespit edildi         
19:44
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler         
18:53
Hatayspor maçında hatalı gol yiyen Gökhan Akkan gözyaşlarını tutamadı Hatayspor maçında hatalı gol yiyen Gökhan Akkan gözyaşlarını tutamadı         
17:34
Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi         
16:58
Rusya'da içkileri bitince dezenfektan içen 9 kişiden 7'si yaşamını yitirdi Rusya'da içkileri bitince dezenfektan içen 9 kişiden 7'si yaşamını yitirdi         
15:08
Son Dakika! Son Dakika! "İttifak çatırdıyor mu?" sözlerine Erdoğan'dan yanıt: Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz         
14:31
3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti 3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti         
13:31
Otogarda iğrenç tuzak! Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar         
13:05
"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak         
10:51
Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı         
07:37
Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum         
02:41
İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı         
00:04
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu         
22:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 21:21:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehirspor: 4-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei