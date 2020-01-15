Eskişehirspor Teknik Direktörü Özer: "Eskişehirspor'a gönül verenlerin savaşacağı bir kulübüz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskişehirspor Teknik Direktörü Özer: 'Eskişehirspor'a gönül verenlerin savaşacağı bir kulübüz' - Son Dakika Spor

Eskişehirspor Teknik Direktörü Özer: "Eskişehirspor'a gönül verenlerin savaşacağı bir kulübüz"

6 saat önce

Eskişehir'deki bir otelde Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Eskişehir Şubesi üyeleriyle bir araya gelen Özer, yaptığı konuşmada, siyah-kırmızılı camiada futbolculara olan inancının yenilendiğini vurguladı.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Özer:

Eskişehir'deki bir otelde Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Eskişehir Şubesi üyeleriyle bir araya gelen Özer, yaptığı konuşmada, siyah-kırmızılı camiada futbolculara olan inancının yenilendiğini vurguladı.


Özer, futbolcularının Antalya'daki kampta "biz bize" diye bir slogan bulduğunu aktararak, "Bu slogan o kadar yerinde ki... Artık tam anlamıyla Eskişehirspor'a gönül verenlerin savaşacağı bir kulübüz. Artık gelecek adına daha inançlı, arzulu, istekli, formasını terinin son damlasına kadar terletmeye hazır bir takım var. Şartlar ne olursa olsun başkanımız, yönetim kurulumuz, ekibimiz ve oyuncularımız hep birlikte Eskişehirspor bayrağını hak ettiği yere taşımak için çaba göstereceğiz." diye konuştu.


Profesyonelliğe yeni imza atan genç oyuncularının genel performansından ve takıma olan uyumlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Özer, A takım kadrosuna altyapıdan yeni takviyeler yapacaklarını vurguladı.


TSYD Eskişehir Şubesi Başkanı Sadi Seda ise Eskişehirspor'un kentin en önemli markalarından birisi olduğunu belirterek, Eskişehirspor'da futbolculardan teknik heyete, yönetim kurulundan taraftara kadar herkesin gösterdiği çabayı desteklediklerini bildirdi.


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Türkiye Spor Yazarları Derneği, Eskişehirspor, Eskişehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:32 
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