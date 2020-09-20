ESO otomotiv sektörü devler liginde - Son Dakika

ESO otomotiv sektörü devler liginde

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Avrupa'da faaliyet gösteren önemli otomotiv kümeleri tarafından kurulmuş olan Avrupa Otomotiv Kümeleri Ağı'na (EACN) ortak oldu.

ESO otomotiv sektörü devler liginde, System.String[]

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Avrupa'da faaliyet gösteren önemli otomotiv kümeleri tarafından kurulmuş olan Avrupa Otomotiv Kümeleri Ağı'na (EACN) ortak oldu. Eskişehir Sanayi Odası platforma Türkiye'den kabul edilen ilk kuruluş olarak kayıtlara geçerken, otomotiv sektörünün Avrupa'daki en önemli şemsiye kuruluşlarından biri olan EACN'nin 20'nci üyesi olarak kabul edildi.

Avrupa Otomotiv Kümeleri Ağı'nın ortak bir işbirliği stratejisi ve ortak kümelenme faaliyetleri amacıyla kurulmuş uluslararası bir platform olduğu bilgisini veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Şehrimizin otomotiv sektörünü de hak ettiği yere getirmek, sektörün gelişmesini sağlamak ve yeni yatırımları şehrimize kazandırmak için yola çıktık. Türkiye'den ilk ve tek kabul edilen kurum olduğumuz için heyecanlıyız. Başta yerli otomobilimiz olmak üzere ülkemiz ve şehrimiz otomotiv sektörüne üyelerimizle katkı sunacağız" dedi.

Yeni işbirlikleri yolda

Kesikbaş, "Yeni iş fırsatları oluşturmak, işbirliğine dayalı araştırma projelerini teşvik etmek ve geleceğin endüstrisi alanında modernizasyona dayalı ortak yatırımlar için Avrupa'daki küme üyeleri ile çalışmalar gerçekleştireceğiz. Özellikle KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmak, bölgeler arası stratejik işbirliğini inşa etmek amacıyla çeşitli faaliyet ve projeler yapacağız" diye konuştu.

"Eskişehir için büyük prestij"

Türkiye'den sadece Eskişehir Sanayi Odası'nın katılımıyla toplamda 8 ülkenin yer aldığı EACN'de 20 ortak kümelenme, bin 500'den fazla üye şirket ve araştırma enstitüsünü temsil edildiğini söyleyen ESO Başkanı Kesikbaş, EACN küme üyelerinin 350 binden fazla kişiyi istihdam ettiğinin altını çizdi. Eskişehir otomotiv sanayisinin tanıtımı, prestiji ve yeni iş bağlantıları açısından önemli avantajlar sağlayacak olan EACN üyeliği ile Eskişehir otomotiv sektörünün bir nevi devler liginde temsil edileceğini belirten Kesikbaş, "ESO'nun katılımıyla ülkemiz de temsil edilmiş olunacaktır. Ortaklığın ESO üyesi firmalara ve Eskişehir otomotiv endüstrisine ciddi katkılar sunması bekliyoruz. Şehrimize özellikle de otomotiv sektörümüze hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, araştırma, Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 15:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ESO otomotiv sektörü devler liginde - Son Dakika Ekonomi

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