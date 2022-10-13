Etiler'de bir restorandan skandal iş ilanı: Kavga etmekten çekinmeyecek, sabıkalı vale arıyoruz - Son Dakika
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Etiler'de bir restorandan skandal iş ilanı: Kavga etmekten çekinmeyecek, sabıkalı vale arıyoruz

13.10.2022 11:47
Etiler'de bir restorandan skandal iş ilanı: Kavga etmekten çekinmeyecek, sabıkalı vale arıyoruz

Etiler'deki bir restoranın verdiği skandal vale ilanı, sosyal medyada infial yarattı. Restoranın ilanında, "Sokak aralarına park ettiğimiz için diğer mekan valeleriyle yer kapma kavgası yaşıyoruz. Bizim aradığımız gözü kara, kavga etmeye çekinmeyecek cesur 2 vale. Sabıkalı olması tercih sebebi" ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da araç parkı sorunu giderek büyüyen bir sorun haline geliyor. Etiler'deki bir restoranın verdiği ilan ise İstanbul'daki park sorununu bir kez daha gündeme getirdi.

İLANLARI TARTIŞMA YARATTI

Bir restoranın, çevresindeki diğer mekanların elemanlarıyla kavga ettirmek için iş ilanı açması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

"SABIKALI OLMASI TERCİH SEBEBİ"

Restoranın ilanında, "15:00-01.00 saatleri arasında çalışacak vale arıyoruz. Sokak aralarına park ettiğimiz için diğer mekan valeleriyle yer kapma kavgası yaşıyoruz. Bizim aradığımız gözü kara, kavga etmeye çekinmeyecek cesur 2 vale. Sabıkalı olması tercih sebebi" ifadelerine yer verildi.

İşte o ilan ve altına gelen yorumlar:

Etiler'deki restoranın verdiği iş ilanı olay yarattı! Tıklayan anında geri kapatıyor
Etiler'deki restoranın verdiği iş ilanı olay yarattı! Tıklayan anında geri kapatıyor
Etiler'deki restoranın verdiği iş ilanı olay yarattı! Tıklayan anında geri kapatıyor
YORUMLAR (2)
  • Tahsin Canci: Çok şükür devletin yapamadığı sabikali kadrosunu böyle iş insanlarimiz yapıyorlar örnek olmalı bu ilan teskredrz sayın iş veren Cevap Yaz 9 9 Yayından Kaldır
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İstanbul, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Etiler'de bir restorandan skandal iş ilanı: Kavga etmekten çekinmeyecek, sabıkalı vale arıyoruz - Son Dakika
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