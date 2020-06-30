Etiyopya'da şarkıcının öldürülmesiyle başlayan protestolarda 3 kişi öldü - Son Dakika

Etiyopya'da şarkıcının öldürülmesiyle başlayan protestolarda 3 kişi öldü

Etiyopya'da şarkıcının öldürülmesiyle başlayan protestolarda 3 kişi öldüEtiyopya, (DHA)- Etiyopya'da siyasi içerikli şarkılarıyla bilinen Hachalu Hundessa'nın vurularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda 3 kişinin öldüğü, çok sayıda da yaralının olduğu aktarıldı.

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Etiyopya, (DHA)- Etiyopya'da siyasi içerikli şarkılarıyla bilinen Hachalu Hundessa'nın vurularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda 3 kişinin öldüğü, çok sayıda da yaralının olduğu aktarıldı.

Etiyopya'da siyasi içerikli şarkılarıyla oldukça popüler olan ve sevilen şarkıcı Hachalu Hundessa, Pazartesi günü ülkenin başkenti Addis Ababa'da vurularak öldürüldü. Hundessa'nın ölümünün ardından bugün sabah saatlerinde toplanan eylemciler, popüler şarkıcının ölümünü protesto etti. Trafik akışını engelleyen ve yolları kapatan eylemcilere güvenlik güçleri müdahale etti.

PROTESTOLARDA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkenin başkentinin güneydoğusunda yer alan Adama kentinde ise güvenlik güçlerinin ateş açtığı aktarıldı. Adama Hastanesi cerrahı Dr. Desalegn Fekadu, kurşun yarasıyla gelen 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve sağlık durumu kritik olan kişilerin de bulunduğunu aktardı. Öte yandan, 10 kişinin yanık ile hastaneye geldiğini, bu kişilerin evlerini kundaklandığını belirttiği ifade edildi. Protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından Etiyopya hükümeti, internete erişimi kapattı.

HUNDESSA'NIN ÖLÜMÜ

Pazartesi günü başkentte Popüler şarkıcı Hachalu Hundessa'nın neden öldürüldüğü konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı. Cinayetin ardından birkaç kişinin gözaltına alındığı; ancak bu konuda da herhangi bir açıklama yapılmadığı ifade edildi.

Etiyopya, DHA, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 15:33 Kaynak: DHA

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