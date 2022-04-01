Etiyopya'nın, bağımsız soruşturma komisyonunu BM'de engelleme girişimi sonuç vermedi - Son Dakika
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Etiyopya'nın, bağımsız soruşturma komisyonunu BM'de engelleme girişimi sonuç vermedi

01.04.2022 11:24
Etiyopya'nın, bağımsız soruşturma komisyonunu BM'de engelleme girişimi sonuç vermedi

Etiyopya'nın, ülkedeki savaş suçlarını inceleyecek Birleşmiş Milletler (BM) komisyonunun fonlanmasını durdurma girişimi başarısız oldu.

Etiyopya'nın, ülkedeki savaş suçlarını inceleyecek Birleşmiş Milletler (BM) komisyonunun fonlanmasını durdurma girişimi başarısız oldu.

BM Genel Kurulu'nun bütçe komitesinde yapılan oylamada, Etiyopya'nın bağımsız bir soruşturmanın fonlanmasının durdurulmasına ilişkin teklifi 27 evet, 66 hayır ve 39 çekimser oyla reddedildi.

Etiyopya delegeleri, BM İnsan Hakları Konseyi tarafından kurulan mekanizmayı tanımadıklarını ve bu mekanizmanın açıkça siyasi amaçlar taşıdığını savundu.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin kurduğu komisyonun, delil toplamak ve savaş suçlarına rastlanması halinde yargılama başlatma sorumluluğu bulunuyor.

Eski UCM Başsavcısı araştıracak

BM İnsan Hakları Konseyi, geçen ay, insan hakları ihlallerini araştıracak komisyonun başına, eski Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'yı atadığını duyurmuştu.

Konsey'den yapılan açıklamada, Bensouda ile soruşturmayı yürütecek diğer uzmanların Kenyalı avukat Kaari Betty Murungi ve ABD'li akademisyen Steven Ratner olacağı ifade edilmişti.

Uluslararası insan hakları örgütleri ve daha önce kurulan BM komisyonu Tigray ve çevresinde 2 yıldır süren çatışmalarda çok sayıda insan hakkı ihlalinin yapıldığını açıklamıştı.

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Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Etiyopya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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