Etiyopya, Reuters muhabirinin basın kartını askıya aldı - Son Dakika

Etiyopya hükümeti, ülkenin kuzeyindeki askeri operasyona ilişkin "yanlı habercilik" yaptığı iddiasıyla Reuters muhabirinin basın kartını askıya aldı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Etiyopya Yayıncılık İdaresi (EBA), Reuters haber ajansının Etiyopya'daki muhabirinin basın kartını askıya alarak, BBC ve Deutsche Welle gibi uluslararası basın organlarına uyarı yazısı gönderdi.

İdare, karar gerekçesinin "yanlış ve yanlı" habercilik yapmak ve dünya kamuoyunu yanıltmak olduğunu açıkladı.

Kuzeydeki Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik operasyon sonrasında ülkede çok sayıda yerel gazeteci gözaltına alındı.

Tigray eyaletindeki tüm iletişim hatlarının kesik olmasından ötürü ülkedeki gazeteciler çatışmaya ilişkin gelişmeleri aktarmakta zorluk çekiyor.

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.