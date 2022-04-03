ETO, Belçikalı ekonomi kuruluşu VOKA toplantı yaptı - Son Dakika
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ETO, Belçikalı ekonomi kuruluşu VOKA toplantı yaptı

03.04.2022 12:42
ETO, Belçikalı ekonomi kuruluşu VOKA toplantı yaptı

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Belçika'ya giden Eskişehir Ticaret Odası (ETO) heyetinin ülkenin en büyük ekonomi kuruluşuyla toplantı yaptığı bildirildi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Belçika'ya giden Eskişehir Ticaret Odası (ETO) heyetinin ülkenin en büyük ekonomi kuruluşuyla toplantı yaptığı bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir'i keşfet projesi kapsamında Belçika'da temaslar gerçekleştiren ETO heyetinin, ülkenin en büyük ekonomi kuruluşu VOKA heyetiyle toplantı yapıp, Belçika'daki Türk iş insanlarıyla bir araya geldiği kaydedildi.

ETO Belçika'nın en büyük ekonomi kuruluşuyla projesi kapsamında Belçika'da ziyaretler ve toplantılar gerçekleştiren heyetin ülkedeki programını Gent şehrindeki temaslarla tamamladığı ifade edilen açıklamada, ETO heyeti Gent şehrinde, Belçika'daki 8 Flaman ticaret odasının çatı kuruluşu olan VOKA'nın üst düzey yöneticileriyle bir araya geldiği kaydedildi.

Toplantıda ETO Başkanı Metin Güler ve beraberindeki heyete Belçika Bölge Milletvekili Veli Yüksel de eşlik ettiği belirtildi.

Karşılıklı ticareti geliştirmek ve işbirliği zemini oluşturmak için gerçekleştirilen toplantıda konuşan ETO Başkanı Metin Güler, Belçika ekonomisinde çok önemli bir yeri olan Flaman bölgesinin en büyük ekonomi kuruluşuyla istişarede bulunmaktan memnuniyet duyduğu değerlendirmesinde bulundu.

Eskişehir'in yatırım fırsatlarından, ticaret ve sanayi alt yapısından bahseden Güler, Belçika ile Eskişehir arasındaki ticaret hacmini artırmak için ETO olarak her türlü desteği verebileceklerinin kaydetti.

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Eskişehir, Ticaret, Belçika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ETO, Belçikalı ekonomi kuruluşu VOKA toplantı yaptı - Son Dakika


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