Eurovision'da birinci seçilen İtalyan grubun solisti, kutlamalarda uyuşturucu çekti! - Son Dakika

Eurovision'da birinci seçilen İtalyan grubun solisti, kutlamalarda uyuşturucu çekti!

23.05.2021 14:45
Eurovision'da birinci seçilen İtalyan grubun solisti, kutlamalarda uyuşturucu çekti!, System.String[]

Dün 65'incisi gerçekleşen Eurovision 2021 Şarkı Yarışmasında, 524 puanla birinci seçilen İtalyan rock grubu Maneskin'in baş solistinin canlı yayınlanan kutlamalar esnasında uyuşturucu kullandığı ileri sürüldü. Solist söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtirken, jüri üyeleri ise konuyla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Hollanda'da 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'ndan "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu birinci geldi. 26 ülkenin katıldığı yarışmada, 524 puanla birinci seçilen Rock grubu Maneskin'in baş solistinin canlı yayınlanan kutlamalar sırasında içki şişelerinin arkasına eğilerek bir şeyler kokladığı anlar yarışmanın gündemine oturdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Hollanda basını, yarışmayı kazanan grubun baş solistinin uyuşturucu madde kullandığını iddia etti. Grubun baş solisti iddiaları yalanladı. Eurovision 2021 Şarkı Yarışması jürisi ise, olası iddiaların araştırılması için gerekli soruşturmanın hafta içi başlatılabileceğini belirtti.

YARIŞMAYA 3 BİN 500 KİŞİ KATILDI

Yarışmaya seyirci olarak, 24 saat içinde alınmış negatif test sertifikası olan 3 bin 500 seyirci katıldı. Yarışmada Fransa'nın temsilcisi Barbara Pravi'nin seslendirdiği "Voila" adlı şarkı 499 puanla ikinci oldu. İsviçre'yi temsil eden Gjon's Tears'in "Tout l'Univers" adlı şarkıyla 432 puan alarak yarışmayı üçüncü tamamladı.

Eurovision'da birinci seçilen İtalyan grubun solisti, kutlamalarda uyuşturucu çekti!

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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Eurovision'da birinci seçilen İtalyan grubun solisti, kutlamalarda uyuşturucu çekti! - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (7)
  • Net: Şuursuz tipleri görünce aslında organizasyona siyasi oluşum bahanesi ile neden katilmadigimizi anlıyorum. Geçmişte gençlik hevesi ile bir dönemde yaşanılanlar yeni kuşakta maalesef bir hayat tarzına dönmüş durumda. Dünya, siyasiler ve marjinal akımlar ile her geçen gün daha da kirletiliyor. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Dogrucu: Bunda şaşıracak bir durum yok ki. Yakınlarımıza ve etrafımıza baksak evlatlarımız ve gençlerimizin yüzde sekseni aynı durumda... Ve bu dahada kötüye gidecek.... Yaşasın demokrasi, yaşasın özgürlük.... Cevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır
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