Evden getirdiği battaniyeyi yaralının üstüne örttü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evden getirdiği battaniyeyi yaralının üstüne örttü - Son Dakika

Evden getirdiği battaniyeyi yaralının üstüne örttü

6 saat önce

ARNAVUTKÖY'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişi, uzun süre yerde ambulansın gelmesini bekledi.

Evden getirdiği battaniyeyi yaralının üstüne örttü, System.String[]

ARNAVUTKÖY'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişi, uzun süre yerde ambulansın gelmesini bekledi. Mahalleden bir kadın, evden getirdiği battaniye ve yastıkla titrediğini gördüğü yerdeki yaralının üstünü örtüp başının altına yastık koydu. Ambulans gelene kadar yaralının başından bir an olsun ayrılmayan kadın, "Onu yerde o vaziyette görünce sanki kendi evladımı görür gibi oldum" dedi.

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Binay Sokak'ta dün saat 16.30'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İki aracın karıştığı kazada Ahmet Eren Uzun'un kullandığı 34 LR 0932 plakalı otomobil, bir başka otomobil ile Binay Sokak ve Güzelyurt sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araç da kaldırıma savrulurken otomobillerden biri, yolda yürüyen Ahmet Sural'a sarptı. Sürücü Ahmet Eren Uzun'un hafif şekilde yaralandığı kazada, diğer aracın çarptığı yaya Ahmet Sural çarpmanın etkisi ile yola düşerek kafasını zemine çarptı.

EVE KOŞTU, BATTANİYE VE YASTIKLA GERİ DÖNDÜ

Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu kazada 2 kişi yaralanırken, vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, önce yaralı sürücüye müdahale etti. Yerde yatan 34 LR 0932 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet Eren Uzun ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğer aracın çarptığı yaya ise uzun süre ambulans bekledi. Kafasını asfalt zemine çarpan yaralı Ahmet Sural, bir süre sonra soğuk havanın da etkisi ile titremeye başladı. Kazayı görerek olay yerine koşan bir kadın ise, yaralı kişinin üşüdüğünü fark edince eve koştu. Kadın, bir battaniye ve yastık getirerek yaralıyı soğuktan korumaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat boyunca ambulansın gelmesini bekleyen, yaralının yanından bir an olsun bile ayrılmayan Hatice Yılmaz, "Mutfakta çalışırken dışarıdan bir gürültü duydum. Balkona çıkıp baktığımda bir kişinin yerde yattığını, beyaz bir arabanın da karşı kaldırıma çıktığını gördüm. Hemen aşağı inerek yaralının yanına koştum. Durumunu görünce baktım ki üşüyor hemen eve giderek battaniye ve yastık alıp geldim tekrar. Yerdeki yaralıyı görünce sanki kendi çocuğumu görür gibi oldum, hiç düşünmeden bir an olsun yanından ayrılmadım" dedi.

Yarım saatlik bekleyişin ardından kaza yerine gelen ikinci bir ambulansla yaralı Ahmet Sural da hastaneye kaldırıldı. Her iki yaralının hayati tehlikesinin olmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Ahmet Eren, Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:34 Kaynak: DHA
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