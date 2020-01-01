Evinin önünde tabancayla vurularak yaralandı - Son Dakika
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Evinin önünde tabancayla vurularak yaralandı

6 saat önce

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, Fevzi Y. evinin önünde tartıştığı Batuhan D. tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Evinin önünde tabancayla vurularak yaralandı, System.String[]

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, Fevzi Y. evinin önünde tartıştığı Batuhan D. tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Fevzi Y. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Batuhan D., mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde, Cemal Paşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde Batuhan D. ile karşılaşan Fevzi Y., bir süre sohbet etti. İkili arasında kısa süre sonra bilinmeyen nedenle çıkan tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Batuhan D., belindeki tabancayı çekip Fevzi Y.'ye ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Fevzi Y., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık görevllierince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fevzi Y., daha sonra Adana'daki Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olaydan kısa süre sonra Batuhan D., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Batuhan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kamil Kara Bulvarı, Devlet Hastanesi, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:27 Kaynak: DHA
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