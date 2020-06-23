Evli olduğu için kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini bıçaklayan sanığın yargılanması devam etti - Son Dakika

Evli olduğu için kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini bıçaklayan sanığın yargılanması devam etti

Evli olduğu için kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini bıçaklayan sanığın yargılanması devam etti -Kanlı aşkta, kot pantolonu sayesinde hayatta kaldı -Bıçaklanan sevgili: "Kot pantolonunum sayesinde hayatta kaldım" Bursa'da sevgilisini ayrılmak istediği için 3 yerinden bıçaklayan...

Evli olduğu için kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini bıçaklayan sanığın yargılanması devam etti

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-Kanlı aşkta, kot pantolonu sayesinde hayatta kaldı

-Bıçaklanan sevgili: "Kot pantolonunum sayesinde hayatta kaldım"

BURSA - Bursa'da sevgilisini ayrılmak istediği için 3 yerinden bıçaklayan sanığın yargılanmasına devam edildi. Sevgilisinin bıçak darbelerinden kurtulan Hülya Nurkaya da kot pantolonu sayesinde hayatta kaldığını söyledi.

2019 Temmuz ayında Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi'nde meydana gelen olayda evli olduğu için kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Hülya Nurkaya'yı (51), 3 yerinden bıçakla yaralayıp, aynı bıçakla intihara kalkışan tutuklu sanık Zahit Yıldırım'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya katılan Hülya Nurkaya, kot pantolonu sayesinde hayatta kaldığını, Yıldırım'ın cezaevinden çıkmamasını talep etti.

Olayın yaşandığı gün tuhafiye dükkanına gelen Zahit Yıldırım ile Hülya Nurkaya arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Zahit Yıldırım, Hülya Nurkaya'yı vücudunun 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Ardından da bıçağı kendisine saplayarak, intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan ikili tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Zahit Yıldırım, sevk edildiği adliyede, 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Yıldırım, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le katıldı. Hülya Nurkaya'nın avukatı Şeyda Şahin ile hazır olduğu duruşmaya sanık avukatları İsmail Duralar ve Eser Kumtaş ise mazeret bildirerek katılmadı. Olaydan sonra 35 yıllık iş yerini kapattığını ve ruh halinin bozulduğunu anlatan Nurkaya, "Sanık uzun süre beni takip edip, cep telefonuma gönderdiği mesajlarla rahatsız etti. Evimin ve iş yerimin önüne gelerek, takip etti. Olayın yaşandığı gün, iş yerini açtığım sırada arkamdan içeri girdi. Kollarımı tutup, sağ karın boşluğuma bıçakla vurdu. Aldığım darbe sonucu yere düştüm. Bıçaklamaya devam etti. Kalbime aldığım bıçak darbesinden sonra sol kolumu kalbimin üzerine koyarak, ikinci darbeyi önledim. Karın boşluğuma bıçak darbelerini vurmaya devam etti. Bağırmam üzerine komşularım gelerek elinden kurtardılar. Beni öldürmeye çalıştı. Geceleri uyuyamıyorum. Ayağımdaki kot pantolonum hayatımı kurtardı, bıçak darbeleri kot pantolonumun kemer bölümüne geldi. Şikayetçiyim. Cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Bana tekrar zarar vermesinden korkuyorum" dedi.

Tutuklu sanık Zahit Yıldırım da gözyaşları içinde verdiği ifadesinde, "Hülya'nın anlattıklarının hepsi yalan. O benim hayatımı mahvetti. Yuvam dağıldı. Eşim benimle görüşmek istemiyor. Benim için yaşamın bir anlamı kalmadı. İş yerine konuşmaya gitmiştim. Hülya, benim evli olmamı kabullenemedi. 'Seni kimseye yar etmeyeceğim' diyerek, bıçağı kendi karnına sapladı. Bıçağı elinden alıp, bir anlık öfkeyle ona doğru salladım. Ardından kendimi öldürmek için birkaç defa karnıma sapladım" diye konuştu.

Cumhuriyet savcısının sanık Zahit Yıldırım'ın müebbet hapis cezasına çarptırılması yönünde mütalaa verdiği duruşma karar için ertelendi.

Zahit Yıldırım, Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:29 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evli olduğu için kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini bıçaklayan sanığın yargılanması devam etti - Son Dakika
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