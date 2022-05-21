Faciadan dönüldü: Kaza yapmamak için 'benzinliğe' daldı

Yıldırım ilçesi Arabayatağı mahallesi Ankara Yolu caddesindeki bir benzinlikte meydana gelen kazada; iddiaya göre aynı şeritte seyreden otomobilin manevrasıyla yoldan çıkan diğer sürücü, otomobile çarpmamak için direksiyonu benzinliğe çevirince kaza kaçınılmaz oldu.

TABELAYA ÇARPARAK DURDU

İstasyonun girişinde bulunan tabelaya çarparak duran otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken facia teğet geçti. Kaza esnasında istasyonda görevli pompacılar şaşkınlık yaşadı. Kaza anı ise istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.