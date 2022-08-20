Faizi düşürmeye devam eden Merkez Bankası'ndan yeni adım! Bankalar katsayıya bağlı olacak

Çayı sakın ama sakın böyle içmeyin! Ölümcül tehlikesi var

TCMB politika faizi indiriminin ardından kredi büyümesine ve kredilerde uygulanan faiz oranlarına yönelik düzenleme yaptı. Bankanın Resmi Gazete'de yayınlanan yeni uygulaması, kredi büyüme hızına sınırlama getirirken, verilecek kredilerdeki faiz oranlarını sınırlayacak menkul kıymet tahsisi yükümlülüğü getirdi.

MENKUL KIYMET TAHSİS ORANI DEĞİŞTİ

Buna göre bankalar kredi faizinde, Merkez Bankası tarafından belirlenen ve son olarak yüzde 16,32 olan referans oranının 1,4 katı olarak uyguladıkları krediler için yüzde 20 menkul kıymet tahsisi yapmak zorunda olacak. Eğer kredi faizi referans katsayının 1,8 katı ve üzerine çıkarsa, tahsis oranı yüzde 90 olarak uygulanacak. Katsayıların üzerinden yapılan hesaplamaya göre ilgili faiz oranları sırasıyla yüzde 22,84 ve yüzde 29,37 düzeylerine işaret ediyor.

ZORUNLU KARŞILIK ORANI YÜZDE 30'A ÇIKTI

Düzenlemeye göre zorunlu karşılığa tabi krediler için, yüzde 20 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık tesisinin, uygulamanın etkinliğinin arttırılması amacıyla bankalar için yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisi ile ikâme edilmesi de kararlaştırıldı.

30 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 29 Temmuz 2022 tarihine göre yüzde 10 kredi büyüme oranını aşan kredi tutarı kadar menkul kıymetin bir yıl boyunca tesis edilmesi ve hariç tutulan kredi türlerinin harcama mukabili kullandırılmaması halinde menkul kıymet tesisine tabi olması da düzenlendi.

TİCARİ FAİZLER YÜKSELİRKEN, KREDİ BÜYÜME HIZI DÜŞÜYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son verileri ticari kredilerde faizin yükseldiğine, bununla birlikte trend büyüme hızının gerilediğine işaret etmişti. İlgili verilere göre ticari kredilerde faiz 12 Ağustos haftası itibariyle yüzde 27,1 seviyesine yükseldi. Bununla birlikte trend büyüme hızında da gerileme izlendi. 12 Ağustos haftası itibariyle ticari kredilerde trend büyüme hızı 13 haftalık, yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış hesaplamaya göre yüzde 25'in altına geriledi.

MERKEZ BANKASI DÜZENLEME SİNYALİNİ VERMİŞTİ

TCMB'nin politika faizinin piyasa faizlerine yansımadığı eleştirileri sonrasında TCMB politika faizini 100 baz puan indirdiği toplantının karar metninde parasal aktarım mekanizmasına müdahale yönünde sinyaller vermişti.

Metinde konuyla ilgili olarak "Son dönemde belirgin şekilde açılan politika-kredi faizi makasının parasal aktarımın etkinliğini azalttığı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede kurul, makroihtiyati politika setini, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarla daha da güçlendirmeye karar vermiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

Türkiye'de iş dünyası bir süredir piyasadaki faizlerin yüksek seviyesinden şikayetçi oluyordu. Söz konusu şikayetler TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun reel sektör temsilcileri ile yaptığı toplantılarda da dile getirilmişti.