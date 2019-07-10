Son Dakika Haberleri: Fasulye para edince çiftçiler tarlada mangal sefâsı yaptı
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Fasulye para edince çiftçiler tarlada mangal sefâsı yaptı

16 dakika önce

Bursa'da, bu yıl ilk kez denenen yüksek verimi Solferina cinsi fasulyenin hasadına başlandı.

Fasulye para edince çiftçiler tarlada mangal sefâsı yaptı, System.String[]
Yenişehir, Çeltikçi, Bursa, Güncel
Bursa'da, bu yıl ilk kez denenen yüksek verimi Solferina cinsi fasulyenin hasadına başlandı. Verimin yüksek olmasına sevinen çiftçiler tarlada mangal sefası yaptı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Çeltikçi köyünde ilk kez ekilen Solferina cinsi fasulye, üreticinin yüzünü güldürdü. Çiftçiler tarlada mangal sefası yaparak rekoltenin yüksekliğini tebrik etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir firmanın tedarik sorumlusu İsmail Kılıç, "Bu yıl Amerikan tohumu olan Solferina fasulyesini ektik. Herkes nasıl bir ürün çıkacağını ne kadar zamanda mahsül alacağını merak ediyordu. Verim çiftçiyi de bizleri de mutlu etti. Çünkü hem yüksek verim hem de kaliteli ürün alırken, diğer çeşitlerden de zaman olarak erken mahsül aldık" diye konuştu.

Kılıç, "Üreticilerimize hem ürünü daha iyi tanıtmak hem de onların mutluluğuna ortak olmak için mangal partisi düzenledik. üreticilerimizin bereketli bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:27 Kaynak: İHA
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