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Fatih Caminde bayram namazı havadan görüntülendi

1 saat önce

Fatih Caminde bayram namazı havadan görüntülendiİSTANBUL - Bayram Namazını kılmak için Fatih Camiine gelen binlerce İstanbullunun oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

Fatih Caminde bayram namazı havadan görüntülendi
İSTANBUL - Bayram Namazını kılmak için Fatih Camiine gelen binlerce İstanbullunun oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.
Fatih Camii Bayram Namazını kılmak isteyen vatandaşların akınına uğradı. Saatler öncesinden Fatih Caminin içerisinde namaz kılabilmek için gelen İstanbulların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Bayram namazı için vatandaşlar Fatih Camii'ni doldururken, camiye sığamayan vatandaşlar avluda namazlarını kıldı.
Fatih Caminde bayram namazı havadan görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:00 Kaynak: İHA
İstanbul, Fatih, Genel
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