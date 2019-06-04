Fatih Caminde bayram namazı havadan görüntülendi
1 saat önce
Fatih Caminde bayram namazı havadan görüntülendiİSTANBUL - Bayram Namazını kılmak için Fatih Camiine gelen binlerce İstanbullunun oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.
Fatih
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:00 Kaynak: İHA
Caminde bayram namazı havadan görüntülendi
İSTANBUL - Bayram Namazını kılmak için Fatih Camiine gelen binlerce İstanbullunun oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.
Fatih Camii Bayram Namazını kılmak isteyen vatandaşların akınına uğradı. Saatler
öncesinden Fatih Caminin içerisinde namaz kılabilmek için gelen İstanbulların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Bayram namazı için vatandaşlar Fatih Camii'ni doldururken, camiye sığamayan vatandaşlar avluda namazlarını kıldı.
AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, rakiplerinin bayramını kutladı
Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kıldı
10 ülke bugün bayramı kutluyor
Polisten kaçan şüpheliler yakalanınca "Anne" diyerek ağladı