Fatih Terim bombayı patlattı! PSV maçında sahaya süreceği ilk 11'i söyledi

Galatasaray, 28 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında PSV'yle karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde basın toplantısında soruları yanıtlayan Fatih Terim, sahaya süreceği ilk 11'i de kamuoyuyla paylaştı.

YENİ TRANSFER BARIŞ ALPER YILMAZ İLK 11'DE

Buna göre Terim, PSV maçında ilk 11'de Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Aytaç Kara, Sekidika, Kerem Aktürkoğlu, Mohamed ve Barış Alper Yılmaz'a şans verecek.