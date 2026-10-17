Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı - Son Dakika
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Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı

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Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
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Türkiye’nin Finlandiya Büyükelçiliği'ne atanan Ayşe Hilal Sayan Koytak, güven mektubunu Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’a sunarak diplomatik görevinde yeni bir aşamaya geçti. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi olan Koytak, daha önce Kuveyt ve Bahreyn’de üstlendiği büyükelçilik görevlerinin ardından Türkiye’yi Helsinki’de temsil edecek.

Ayşe Hilal Sayan Koytak, Türkiye’nin Finlandiya Büyükelçisi olarak güven mektubunu Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’a sundu. 15 Ekim’de gerçekleştirilen törenle diplomatik akreditasyon sürecini tamamlayan Koytak, Helsinki’de Türkiye’yi temsil etmeye başladı. Koytak, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi. 

GÜVEN MEKTUBUNU 15 EKİM’DE SUNDU

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan açıklamaya göre Alexander Stubb, 15 Ekim 2026’da dört yeni büyükelçinin güven mektuplarını kabul etti. Türkiye’nin Helsinki Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak da mektubunu sunan isimler arasında yer aldı. 

EYLÜL AYINDA ATANMIŞTI

Dışişleri Bakanlığının resmî özgeçmişine göre Koytak, 5 Eylül 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye’nin Finlandiya nezdindeki büyükelçisi olarak atandı ve 21 Eylül’de görevine başladı. Güven mektubunu sunmasıyla Finlandiya’daki diplomatik temsil sürecinde önemli bir aşama tamamlandı. 

DAHA ÖNCE KUVEYT VE BAHREYN’DE GÖREV YAPTI

1979 yılında İstanbul’da doğan Ayşe Hilal Sayan Koytak, meslek hayatına 2005’te başladı. 2005-2016 yılları arasında Başbakanlık Dış Politika Danışmanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Koytak, 2017-2022 yılları arasında Türkiye’nin Kuveyt Büyükelçisi olarak görev yaptı. Aralık 2024’ten Eylül 2026’ya kadar ise Türkiye’nin Bahreyn Büyükelçiliği görevini yürüttü. 


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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    İnşallah Cumhurbaşkanlığınıda görürüz. 2 14 Yanıtla
    Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Gerçekleri yazdığım zaman yayınlamıyorlar, işlerine geldiği şekilde yazarsam yayınlıyorlar, bu haber siteside malum kişilerin elinde. 7 0
    Aynasız Delikanli Aynasız Delikanli:
    Behlül, psikologa git 0 3
  • Fatih sarıtaş Fatih sarıtaş:
    yorum yok 4 0 Yanıtla
  • Ali Güldal Ali Güldal:
    Bu ülkede dürüst insanın yeri yok hırsızmı olmak lazım 3 0 Yanıtla
  • Aynasız Delikanli Aynasız Delikanli:
    Yazık ....eyyy Atatürk bir gelsen 3 0 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Söyle aileni söylesinler sana kim olduğunu 2 0 Yanıtla
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