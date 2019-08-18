Son Dakika Haberleri: Fazıl Say'dan 'Su ve Vicdan Nöbeti'ne destek konseri
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Fazıl Say'dan 'Su ve Vicdan Nöbeti'ne destek konseri

1 saat önce

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Çanakkale'nin Kirazlı-Balaban mevkisinde, madencilik faaliyetlerine karşı başlatılan 'Su ve Vicdan Nöbeti'ne destek için konser verdi.

Fazıl Say'dan 'Su ve Vicdan Nöbeti'ne destek konseri, System.String[]

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Çanakkale'nin Kirazlı-Balaban mevkisinde, madencilik faaliyetlerine karşı başlatılan 'Su ve Vicdan Nöbeti'ne destek için konser verdi.
Çanakkale'de, 26 Temmuz'da, Kirazlı- Balaban mevkisinde altın madeni şirketince yürütülecek maden arama faaliyetlerine tepki için başlatılan 'Su ve Vicdan Nöbeti' sürüyor. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, nöbetin 24'üncü gününde, alanında kurulan sahnede destek konseri verdi. Konsere Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, STK temsilcileri, çevre il ve ilçelerden gelen binlerce kişi katıldı. Piyano başına geçen Say, besteleği 'Kaz Dağları Marşı' ile kendi eserleri ve dünya klasiklerinden eserleri çaldı.
'İLHAM KAYNAĞI OLDULAR'
Konser sırasında alandakilere seslenen Fazıl Say, "Kaz Dağları için başlatılan kampanyanın 24'üncü gününde, ilk günden itibaren burada bulunanlara, doğayı savunanlara teşekkür ederim. Onlar hepimizi yönlendirdiler. Bu konserin olmasına da ilham kaynağı oldular. Onları yalnız bırakmamak için burada amacımız; bu gezegende insanlar olarak bitkiler, hayvanlar hep beraber geleceğe kadar gelecek için bir şeyler bırakmak istiyorsak korumak zorundayız. Yaşatmaktan, yaşamaktan yana olmalıyız. Müzik de zaten bunu anlatıyor, diye düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, -


Çanakkale, Fazıl Say, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:17 Kaynak: DHA
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