FBI 11 Eylül saldırısı şüphelisinin adını yanlışlıkla duyurdu - Son Dakika
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FBI 11 Eylül saldırısı şüphelisinin adını yanlışlıkla duyurdu

6 saat önce

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 11 Eylül 2001'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen terör saldırısında El Kaideli teröristlere yardım ettiğinden şüphelenilen Suudi yetkilinin ismini "yanlışlıkla" açıkladı.

FBI 11 Eylül saldırısı şüphelisinin adını yanlışlıkla duyurdu, System.String[]

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 11 Eylül 2001'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen terör saldırısında El Kaideli teröristlere yardım ettiğinden şüphelenilen Suudi yetkilinin ismini "yanlışlıkla" açıkladı.

ABD'nin iç istihbarat servisi FBI, 11 Eylül kurbanlarının aileleri tarafından açılan davalarda sunulan dosyalardan birinde, 1999-2000 yıllarında Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinde görev yapan Mussaed Ahmed el Cerrah'ın ismini silmeyi unutarak olaya ilişkin en büyük sırlardan birini de açıklamış oldu. Üst düzey FBI yetkilisi tarafından kaleme alınan ve bu hafta içi kamuya açılan mahkeme belgesinde, el Cerrah'ın 11 Eylül'de "İkiz Kuleler" olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezine intihar saldırısı düzenleyen El Kaide mensubu iki saldırgana yardım ettiğinden şüphelenildiği kaydedildi.

İŞARETLER SUUDİ ELÇİLİĞİNİ GÖSTERİYOR İDDİASI

Söz konusu belgede, el Cerrah'ın şu anda nerede olduğunun bilinmediği ancak bu kişinin saldırganlara yardım için ABD'den iki kişiyi ayarladığına dair suçlamalar bulunduğu belirtildi. 11 Eylül Saldırısı Kurbanları Sözcüsü Brett Eagleson ise ilk kez saldırıyı araştıran FBI ajanlarının, saldırganlar ile Suud Büyükelçiliği arasındaki bağları örtbas ettiğine dair ciddi bir delil olduğunu ifade etti. Söz konusu belgeyi geri çeken FBI, belgenin yanlışlıkla dava dosyasına konulduğunu kaydetti.

11 EYLÜL'DE NELER OLMUŞTU

1 Eylül 2001'de  Amerika Birleşik Devletleri'nde iç sefer yapan 4 yolcu uçağı, El Kaide üyesi 19 kişi tarafından kaçırıldı. Önce iki uçak New York'ta bulunan Dünya Ticaret Merkezi'nin sırasıyla kuzey ve güney kulelerine çarptı. İki saat içinde 110 katlı iki bina da çöktü. Kaçırılan üçüncü uçak, American Airlines'ın 77 sefer sayılı uçuşu, Virginia eyaletindeki Amerikan Savunma Bakanlığı karargahı Pentagon'a çarptı. Saldırı sonucunda binanın batı cephesinin bir kısmı yıkıldı. Kaçırılan dördüncü uçak ise başkent Washington'ı hedeflemişti. Ancak yolcuların teröristlere müdahalesi sonrası uçak, Pensilvanya'da düştü. Saldırılarda Uçaklardaki 19 hava korsanı da dahil 2 bin 996 kişi hayatını kaybetti.


Amerika Birleşik Devletleri, Eylül, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 09:41 Kaynak: DHA


Son Dakika

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