'Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu' oldular - Son Dakika

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, özel program ve proje uygulayan okullar kapsamında 'Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu' oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eğitim veren Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 'Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu' olurken, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında merkezi sınav puanına göre 9'üncü sınıflar için 30 öğrenci alacak. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, "Yediler Mahallemizde 24 derslikte eğitim öğretime devam eden Kız Anadolu İmam Hatip Lisemiz 2018 yılında eğitim öğretime başladı. Okulumuz özel program ve proje uygulayan okullar kapsamında 'Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu' oldu. Bunun akabinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılında merkezi sınav puanına göre 9'üncü sınıflar için 30 öğrenci alacak. Okulumuz için hayırlı olsun" dedi. - BİLECİK