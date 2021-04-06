'Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu' oldular - Son Dakika

'Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu' oldular
06.04.2021 12:25
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, özel program ve proje uygulayan okullar kapsamında 'Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu' olduBilecik'in Bozüyük ilçesinde eğitim veren Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 'Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu' olurken, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında merkezi sınav...
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, özel program ve proje uygulayan okullar kapsamında 'Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu' oldu
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eğitim veren Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 'Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu' olurken, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında merkezi sınav puanına göre 9'üncü sınıflar için 30 öğrenci alacak. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, "Yediler Mahallemizde 24 derslikte eğitim öğretime devam eden Kız Anadolu İmam Hatip Lisemiz 2018 yılında eğitim öğretime başladı. Okulumuz özel program ve proje uygulayan okullar kapsamında 'Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu' oldu. Bunun akabinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılında merkezi sınav puanına göre 9'üncü sınıflar için 30 öğrenci alacak. Okulumuz için hayırlı olsun" dedi. - BİLECİK
Son Dakika Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Maçta arkadaşına öfkelenen Caner, sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Türkiye'de bir ilk! Hamileyken aşılanan doktorun bebeği antikorlu doğdu Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı