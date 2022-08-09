PATRİK BARTHOLOMEOS'TAN İTFAİYEYE TEŞEKKÜR ZİYARETİ - Son Dakika
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PATRİK BARTHOLOMEOS'TAN İTFAİYEYE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

09.08.2022 13:26

FENER Rum Patriği Bartholomeos, Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden itfaiyeye teşekkür ziyaretinde bulundu.

FENER Rum Patriği Bartholomeos,  Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden itfaiyeye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Fatih'te bulunan itfaiye bölge amirliğine gelen Patrik Bartholomeos teşekkür ziyaretinde açıklamalarda bulundu.Bartholomeos "1,5 saat gibi kısa bir zamanda yangını söndürdünüz. Bütün bunları takdir ediyoruz. Bunun için de bu sabah sizlere geldik. İtfaiye mensuplarına şükranlarımızı ifade etmek maksadıyla. Belki bazıları bu vazifeyi unutmuş olabilirler fakat biz unutmuyoruz. Şükranlarımızı her zaman ifade edeceğiz" dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel PATRİK BARTHOLOMEOS'TAN İTFAİYEYE TEŞEKKÜR ZİYARETİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: PATRİK BARTHOLOMEOS'TAN İTFAİYEYE TEŞEKKÜR ZİYARETİ - Son Dakika
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