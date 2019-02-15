Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Atiker Konyaspor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Atiker Konyaspor Maçına Hazır

1 saat önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Atiker Konyaspor Maçına Hazır, System.String[]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi.

İdmanda üç gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı belirtildi. Çift kale maçla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yaptığı antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:51 Kaynak: AA

Can Bartu Tesisleri, Atiker Konyaspor, Fenerbahçe, Spor
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