Fenerbahçe, Atiker Konyaspor Maçına Hazır
1 saat önce
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi.
İdmanda üç gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı belirtildi. Çift kale maçla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, yaptığı antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:51 Kaynak: AA
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