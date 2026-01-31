Fenerbahçe Başkanı\'ndan Kenetlenme Çağrısı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, camianın ihtiyacı olan tek şeyin omuz omuza durmak olduğunu belirterek, "Bu takım en zor anlarında taraftarıyla birlikte güçlenmiştir. Bu takım hepimizin desteği ile hedefe yürüyecektir. Sakin kalacağız, birlikte duracağız, doğru adımlar atacağız, inanacağız, birbirimize güveneceğiz, sonunda Fenerbahçemizi olması gereken yere taşıyacak, hep birlikte şampiyon olacağız" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda gündem maddelerinin okunması ve görüşülmesinin ardından divan üyeleri talep ve görüşlerini aktardı. Son olarak Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşma yaptı. Göreve geldikleri günden bu yana kısa süre geçtiğini belirterek sözlerine başlayan Başkan Saran, "Zaman zaman biz de bu koltuklarda çok uzun süredir oturuyoruz gibi hissediyoruz. Oysa sadece 4 aylık süreçten bahsediyoruz. Göreve geleli uzun süre olmadı ama bu kısa sürede camiamızın ne kadar diri, ne kadar güçlü, ne kadar kenetlenmeye hazır olduğunu gördük. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yarıştığımız her kulvarda sezonlarımız tüm heyecanı ile devam ediyor. Futboldan voleybola, basketboldan diğer tüm branşlara kadar sporcularımız büyük bir mücadele veriyor. Umarım sezon sonunda tüm branşlarda gurur duyacağımız sonuçlar yaşarız. Bunun için ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım kulübümüzün her alanında çok büyük gayret gösteriyoruz. Hem sportif hem kurumsal anlamda Fenerbahçe'nin geleceğini sağlam temeller üzerine oturtmak için yoğun çaba içerisindeyiz. Son dönemde camiamızda çok güzel bir duygu var. Bunu hepimiz hissediyoruz; neşe, heyecan, umuda yeniden sarılma isteği var. Futbol takımımızla ilk kupamızı hep birlikte kazandık. Bu sadece sportif sonuç değil; doğru adımlarla, doğru duyguyla, doğru birliktelikle neler yapılabileceğinin çok güçlü göstergesiydi. O akşam sahadaki mücadele, ekran başındaki heyecan, sokaktaki mutluluk da çok kıymetliydi. Fenerbahçe isterse, Fenerbahçe kenetlenirse, bu camianın önünde hiçbir şey duramaz. Bunun üzerinden çok kısa bir süre sonra Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı gurur yaşattı. Sahadaki karakterleri, mücadeleleri ve inançlarıyla Türkiye Kupası'nı kazanan Potanın Kraliçeleri, bu camianın ne kadar güçlü bir spor kültürüne sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Ben bu duygunun sezonun geri kalanına yayılmasını çok önemsiyorum. Elbette sporun doğasında inişler-çıkışlar vardır. Önemli olan o neşeyi, birlik duygusunu kaybetmemektir. Çünkü Fenerbahçe'yi güçlü yapan tam olarak da bu" ifadelerini kullandı.

Eski başkanlara teşekkür

Başkan Saran, Fenerbahçe başkanlık makamının kendisi adına emanet olduğunun altını çizerek, "Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla verdiğimiz sözleri yerine getirmek için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu süreçte şunu çok net gördüm; bu camianın geleceğiyle ilgili herkesin beklentisi, herkesin heyecanı farklı olabilir. Bunu saygıyla karşılıyorum. Ancak Fenerbahçe başkanlığı kişisel meselelerin, farklı hesapların kulübün önüne geçtiği bir makam değildir. Bu koltuk benim için makam değil, bu bir emanettir. Buraya tutunmaya değil, buraya yakışır şekilde görev yapmaya geldim. Bu camianın sağduyusuna ve karar süreçlerine olan güvenimizle görevimizi layıkıyla yapmaya devam ediyoruz. Yapacağız dediğimiz çok önemli eşiklerden bir tanesini geride bıraktık. Üzerimize taşıdığımız finansal yükten kurtularak Bankalar Birliği anlaşmasından çıktık. Bu noktaya gelinmesinde emeği olan önceki başkanlarımız Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Murat Ülker'e teşekkür etmek isterim" diye konuştu.

"Hep birlikte şampiyon olacağız"

Sarı-lacivertli formayı giyen her oyuncuya destek verilmesi gerektiğini belirten Başkan Saran, sözlerine şöyle bitirdi:

"Ben ve arkadaşlarım seçim sürecinde camiamıza ne söylediysek bugün de yalnızca onunla meşgulüz. Ne eksik, ne fazla. Biz sadece kendi sözümüzden gidiyoruz. Bizim sorumluluğumuz da önceliğimiz de bellidir. O da şampiyonluk. Bu hedefe bizi taşıyacak olan da bugün sahada mücadele eden takımımızdır. Teknik heyetimiz ve oyuncularımıza güvenimiz tam. Eksiklerimizi de görüyoruz, ihtiyacımızı da biliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sahadaki oyuncu bu camianın oyuncusudur. Formayı giyen herkes bu kulübün sorumluluğunu taşır. Fenerbahçe tarihinde futbolcular her zaman destekle ayağa kalkmıştır. Bu takım en zor anlarında taraftarıyla birlikte güçlenmiştir. Eleştiriler olacaktır ama bugün ihtiyacımız olan şey ayrışmak değil omuz omuza durmaktır. Bu takım hepimizin desteği ile hedefe yürüyecektir. Sakin kalacağız, birlikte duracağız, doğru adımlar atacağız, inanacağız, birbirimize güveneceğiz, sonunda Fenerbahçemizi olması gereken yere taşıyacak, hep birlikte şampiyon olacağız."