Fenerbahçe'de Benzia Sürprizi

Fenerbahçe
, Türkiye Futbol Federasyonu
'na (TFF
) bildirdiği 28 kişilik kadroda Yassine Benzia
'ya yer vermedi.
Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısında ligde mücadele edecek nihai kadrosunu TFF'ye bildirdi. Teknik Direktör Ersun Yanal
, kadroda Cezayirli oyuncu Benzia'ya yer vermedi. Buna göre Benzia, sezonun geri kalan kısmında lig maçlarında forma giyemeyecek.
Kanarya, 24 yaşındaki futbolcuyu sezon başında 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Lille'den kiralamıştı. Ofansif orta saha oyuncusu şu ana kadar 8'i ilk 11 olmak üzere 13 maçta Fenerbahçe forması giyerken, 1 asiste imza attı.
Fenerbahçe'de devre arasında kadroya dahil edilen Sadık Çiftpınar
, Victor Moses, Miha Zajc, Serdar Aziz
ve Tolgay Arslan ise TFF'ye bildirilen kadroya dahil edildi.
Sarı-lacivertli takımın TFF'ye sunduğu 28 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:
" Volkan Demirel
, Harun Tekin
, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey
, Jailson
, Mehmet Topal
, İsmail Köybaşı
, Şener Özbayraklı
, Hasan Ali Kaldırım
, Mehmet Ekici
, Oğuz Kağan Güçtekin
, Victor Moses, Miha Zajc, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Alper Potuk
, Mahsun Çapkan
, Burak Albayrak, Tolgay Arslan, Deniz Yılmaz
, Martin Skrtel
, Roman Neustadter, Mathieu Valbuena
, Nabil Dirar, Mauricio Isla
, Roberto Soldado
, Eljif Elmas." - İSTANBUL