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Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
6 saat önce
Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:56 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan futbolculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Üç gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla idmanı sürdürdü. Antrenman, 4'erli takımlar halinde yapılan çift kale maçlarla sona erdi.
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