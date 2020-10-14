Fenerbahçe, dünya devlerini geride bıraktı - Son Dakika

Fenerbahçe, dünya devlerini geride bıraktı

14.10.2020 14:13
Fenerbahçe, dünya devlerini geride bıraktı, System.String[]

Sezona 18 transferle giriş yapan Fenerbahçe, sosyal medyayı salladı.

Sezona 18 transferle giriş yapan Fenerbahçe, sosyal medyayı salladı. Sarı-lacivertliler, eylül ayında toplam 8 milyon 250 bin etkileşimle, sosyal medyada Liverpool ve Arsenal gibi dev kulüpleri geride bırakarak 3. sıraya yükseldi.

Transferde hareketli bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, sosyal medyayı da adeta salladı. Yapılan araştırmalara göre sarı-lacivertli kulüp, eylül ayında taraftarının yaptığı 8 milyon 250 bin etkileşimle dünyada en çok konuşulan 3. kulüp oldu.

Eylül ayında yapılan araştırmaya göre zirvede 14 milyon etkileşimle Barcelona yer aldı. İspanyol ekibini 9 milyon 930 bin etkileşimle Chelsea takip ederken, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ise 8 milyon 250 bin ile 3. sırada kendine yer buldu.

Fenerbahçe'yi 8 milyon 7 bin ile Liverpool ile 7 milyon 750 bin ile Arsenal izledi.

Sarı-lacivertli kulübün resmi hesabı da bu etkileşimler sonrası sosyal medya hesabından sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür mesajı yayımladı. - İSTANBUL

Fenerbahçe, dünya devlerini geride bıraktı
Fenerbahçe, dünya devlerini geride bıraktı
Fenerbahçe, dünya devlerini geride bıraktı
Fenerbahçe, dünya devlerini geride bıraktı
Fenerbahçe, dünya devlerini geride bıraktı

Fenerbahçe, Liverpool, Arsenal, Eylül, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, dünya devlerini geride bıraktı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Son Dakika: Doların yükselişi durdurulamıyor! Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız Koronavirüse yakalanan doktor "Çember daralıyor" diyerek uyardı: Beni bu kadar sarsan bir hastalık olmadı ''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyruklu şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim
Seda Sayan'dan 12 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker paylaşımı: Seni koruyamadık Seda Sayan'dan 12 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker paylaşımı: Seni koruyamadık         
14:16
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AYM'nin yapısı değişecek mi?" sorusuna tek kelimelik yanıt: İnşallah         
13:33
Son Dakika! Erdoğan'dan TTB'ye tepki: Bu ayıptan kurtulmanın vakti geldi, çoklu baro çalışmasının benzerini yapacağız Son Dakika! Erdoğan'dan TTB'ye tepki: Bu ayıptan kurtulmanın vakti geldi, çoklu baro çalışmasının benzerini yapacağız         
13:06
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı         
11:54
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu 'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu         
10:37
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor         
09:51
Tek kadın üye, 572 erkek üyeden oluşan derneğin 3 dönemdir başkanlığını yapıyor Tek kadın üye, 572 erkek üyeden oluşan derneğin 3 dönemdir başkanlığını yapıyor         
09:39
Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası         
09:37
Tüp mide ameliyatıyla 75 kilo verdi, bambaşka bir insana dönüştü! Eski halini görenler tanıyamıyor Tüp mide ameliyatıyla 75 kilo verdi, bambaşka bir insana dönüştü! Eski halini görenler tanıyamıyor         
09:01
IKEA eski mobilyaları geri almaya hazırlanıyor IKEA eski mobilyaları geri almaya hazırlanıyor         
05:03
22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı         
02:32
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 14:34:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe, dünya devlerini geride bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei