Fenerbahçe, forvet hattını yeniliyor! Giroud'nun ardından Bakambu da bitiyor

Süper Lig'de ezeli rakipleriyle zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, transferde de adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Gelecek sezon öncesi listesinde birçok golcü bulunan Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-lacivertlilerin 2014-15 sezonunda Bursaspor forması giyen Cedric Bakambu'yu da gündemine aldığı ileri sürüldü. Çin ekibi Beijing Guoan'da 4. sezonuna giren 30 yaşındaki golcünün aralık ayında sözleşmesi sona eriyor.

Bursaspor'dan sonra Villarreal forması da giyen Kongolu futbolcu Avrupa'ya dönmek isterken, Beijing Guoan ise futbolcusunu elde tutmakta zorlanıyor.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Sarı-Lacivertliler mali şartlar nedeniyle önceliğini bonservissiz oyunculara verdi. Bütçenin stoper ve beklere kullanılacağı aktarıldı. Bu yüzden Cedric Bakambu, Fenerbahçe için çok cazip gözüküyor. Oyuncu da Fenerbahçe'nin ilgisinden memnun.

40 MİLYON EUROYA GİTTİ

Cedric Bakambu, 2014'te top koşturduğu Bursa'da sadece 1 sezon forma giydi. 7.5 milyon euroya İspanyol ekibi Villarreal'e gitti, orada da fırtınalar estirdi. Çin ekibi Guoan, 17 Ocak 2018'de Bakambu için tam 40 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Ancak oyuncu kariyerine artık Çin'de devam etmek istemiyor.

BAKAMBU, GIROUD VE VALENCIA

Önümüzdeki sezon forvet hattında Bakambu, Giroud ve Valencia'nın olması kuvvetle muhtemel. Mame Thiam ve Samatta'ya ise teşekkür edilecek.