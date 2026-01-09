Fenerbahçe, Guendouzi'yi Kadrosuna Kattı

Fenerbahçe'nin devre arası kadro planlaması çerçevesinde transferini duyurduğu Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki beşinci Fransız futbolcu oldu.

Transfer çalışmaları kapsamında devre arasında Samsunspor'dan Hollandalı oyuncu Anthony Musaba ile anlaşarak ilk takviyesini yapan Fenerbahçe, eski futbolcusu kaleci Mert Günok'a da imza attırdı. Sarı-lacivertliler, orta sahasını ise Lazio'dan Matteo Guendouzi ile güçlendirdi.

Futbola Paris Saint-Germain altyapısında başlayıp ardından Lorient'in alt yaş ekibine transfer olan Guendouzi, daha sonra A takıma yükselmeyi başardı.

17 yaşında Lorient'te kadroya dahil olan Guendouzi, burada 2 sezon forma giydikten sonra Premier Lig ekibi Arsenal'a transfer oldu.

Arsenal'daki ilk sezonunda 48 resmi maça çıkan Guendouzi, bu dönemde Fransa Milli Takımı'na da çağırıldı.

İngiliz ekibindeki ikinci sezonunda 34 karşılaşmada oynayan Guendouzi, bir sonraki sezon Almanya'nın Hertha Berlin ekibine kiralandı.

Almanya'dan döndükten sonra Marsilya ile anlaşan Guendouzi, ilk sezonunda kiralık forma giyerken ikinci sezonunda bonservisiyle Fransız ekibine gitti.

İtalya'nın Lazio takımına 2023-24 sezonunun başında transfer olan orta saha oyuncu, takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı.

Akşam maça çıktı, sabah İstanbul'a geldi

Bu sezon Lazio formasıyla 16 lig, 1 İtalya Kupası mücadelesinde boy gösteren Matteo Guendouzi, bu maçlarda 2 gol attı, 1 kırmızı, 5 sarı kart gördü.

Lazio'nun sahasında Fiorentina'yı konuk ettiği ve 2-2 eşitlikle sonuçlanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan Guendouzi, 90 dakika forma giydi. Karşılaşmanın ardından tribünlere giderek İtalyan taraftarlara veda eden 26 yaşındaki futbolcu, maçtan sonraki gün Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi.

İlk Fransız Anelka

Matteo Guendouzi, Fenerbahçe tarihindeki beşinci Fransız futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Sarı-lacivertli kulübün ilk Fransız futbolcusu Nicolas Anelka, 2004-05 sezonunun devre arasında Manchester City'den transfer edilmişti.

Anelka'dan sonra sırasıyla Mathieu Valbuena, Adil Rami ve Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe'nin Fransız futbolcuları oldu.

Sadettin Saran'ın başkanlığındaki 2. transfer

Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile Sadettin Saran başkanlığındaki 2. transferini yaptı.

Olağanüstü seçimli genel kurulda 21 Eylül 2025'te göreve gelen Saran, devre arası transfer döneminde ilk imzayı Anthony Musaba'ya attırdı.

Guendouzi, Saran yönetiminin 2. transferi oldu.

Fenerbahçe tarihindeki 206. yabancı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Goendouzi, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki 206. yabancı futbolcu olarak da kayıtlara geçti.

Sarı-lacivertlilerin yabancı oyuncuları şöyle:

Brezilya (31): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao, Fred Rodrigues, Diego Carlos, Anderson Talisca, Ederson.

Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.

Almanya (8): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse, Mergim Berisha, Max Meyer.

Hollanda (8): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen, Jayden Oosterwolde, Anthony Musaba.

Portekiz (8): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto, Miguel Crespo, Bruma, Nelson Semedo.

Senegal (7): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse, Lamine Diack.

Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Mathias Jorgensen "Zanka".

Nijerya (6): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses, Bright Osayi-Samuel.

Sırbistan (6): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic, Dusan Tadic, Filip Kostic, Ognjen Mimovic.

Yunanistan (6): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitris Pelkas.

Fransa (5): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin, Matteo Guendouzi.

Gana (5): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew, Alexander Djiku.

Romanya (5): Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Mircea Sasu, Sabin Ilie, Viorel Moldovan.

İngiltere (4): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson, Ryan Kent, Archie Brown

İsviçre (4): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi.

Fas (4): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat.

Mısır (4): Hüseyin, Kamil, Faid, Fayed.

İtalya (4): Ranço, Baldini, Joao Pedro, Leonardo Bonucci.

Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti.

Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter.

Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov.

Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni.

İspanya (4): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado, Marco Asensio.

Uruguay (3): Diego Lugano, Mauricio Lamos, Diego Rossi.

Polonya (3): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski, Sebastian Szymanski.

Slovakya (3): Miroslav Stoch, Martin Skrtel, Milan Skriniar.

Hırvatistan (3): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas, Dominik Livakovic.

Bosna Hersek (3): Demir Hotic, Edin Dzeko, Rade Krunic.

Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev.

Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi.

Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia.

İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen.

Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla.

İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh.

Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc.

Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette.

Çekya (2): Michal Kadlec, Filip Novak.

Macaristan (2): Zobel, Attila Szalai.

Makedonya (2): Eljif Elmas, Ezgjan Alioski.

Meksika (2): Diego Reyes, Edson Alvarez.

Güney Afrika (1): John Moshoeu.

İsrail (1): Haim Revivo.

Kosova (1): Vedat Muric.

Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues.

Ekvador (1): Enner Valencia.

Kongo (1): Marcel Tisserand.

Tanzanya (1): Mbwana Samatta.

Güney Kore (1): Min-jae Kim.

Sierra Leone (1): Steven Caulker.

Belçika (1): Michy Batshuayi.

Norveç (1): Joshua King.

Kolombiya (1): Jhon Duran

Mali (1): Dorgeles Nene.

Not: Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Elvir Baliç ve Elvir Boliç, bu nedenle listeye kaydedilmedi. Brezilyalı Marco Aurelio'ya ise Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçtiği için listede yer verilmedi.