Fenerbahçe, Kayserispor hazırlıklarını tamamladı! Dirar ve Harun sürprizi...

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği ifade edildi.



Nabil Dirar ve Harun Tekin'in takımla çalıştığı, Max Kruse ve Adil Rami'nin ise özel program dahilinde antrenman yaptığı aktarıldı.



Sarı-lacivertliler, akşam üzeri uçakla Kayseri'ye gidecek.



