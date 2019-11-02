Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Kayserispor hazırlıklarını tamamladı! Dirar ve Harun sürprizi...
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kayserispor hazırlıklarını tamamladı! Dirar ve Harun sürprizi...

Fenerbahçe, Kayserispor hazırlıklarını tamamladı! Dirar ve Harun sürprizi...

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Fenerbahçe, Kayserispor hazırlıklarını tamamladı! Dirar ve Harun sürprizi..., System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği ifade edildi.


Nabil Dirar ve Harun Tekin'in takımla çalıştığı, Max Kruse ve Adil Rami'nin ise özel program dahilinde antrenman yaptığı aktarıldı.


Sarı-lacivertliler, akşam üzeri uçakla Kayseri'ye gidecek.


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:42 
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