Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe özel maçta Bursaspor'u 2-0'la geçti
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Fenerbahçe özel maçta Bursaspor'u 2-0'la geçti

1 saat önce

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Bursaspor'u Vedat Muriqi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe özel maçta Bursaspor'u 2-0'la geçti, System.String[]
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Bursaspor'u Vedat Muriqi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Sar-lacivertliler karşılaşmaya; Harun Tekin, Abdülcebrail Akbulut, Sadık Çiftpınar, Okan Turp, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Jailson, Miha Zajc, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Vedat Muriqi 11'i ile çıktı. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto 1. Lig takımlarından Bursaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadelenin ilk yarısını 45+2. dakikada Vedat Muriqi'nin kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının 51. dakikasında yine Vedat Muriqi'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran Fenerbahçe, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
(İHA)
Sadık Çiftpınar, Harun Tekin, Fenerbahçe, Bursaspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:45 Kaynak: İHA
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