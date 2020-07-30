Fenerbahçe Samuel Kalu için görüşmelere başladı!

Süper Lig'de bu sezon istediğini alamayan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun liderliğinde transfer çalışmalarına erkenden başlarken hedefteki isimlerle görüşmeleri hızlandırdı.

Yakın zamanda açıklanacak teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda kadro yapılanmasını oluşturmaya çalışan sarı lacivertliler Bordeaux forması giyen Samuel Kalu için girişimlere başladı.

Fenerbahçe, yeni sezon için taraftarı heyecanlandıracak bir transfer hamlesi yaptı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux forması giyen Nijeryalı Samuel Kalu için yapılan görüşmeler hız kazandı.

22 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon 20 maçta forma giyip 1 gol, 1 asistlik perfomans gösterdi.

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Öte yandan Nijerya basınında yer alan haberlere göre; Sarı-Kırmızılı takım da, Bordeaux forması giyen Samuel Kalu ile görüşüyor. Hatta iddiaya göre; anlaşmanın yakın olduğu temasların hız kazandığı belirtiliyor.

Samuel Kalu kimdir? Samuel Kalu, Nijerya'nın Abia State şehrinde dünyaya geldi. 1,76 boyunda ve sağ kanatta görev yapan 22 yaşındaki oyuncu, ülkesinin GBS Academy takımında futbola başladı. Daha sonra Slovakya'nın Trencin, Belçika'nın Gent ve son olarak Fransa'nın Bordeaux takımlarında forma giydi.