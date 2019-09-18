F. BAHÇE yönetimi, Alanya maçında ev sahibi takımın attığı ilk ve ikinci golle ilgili detaylı incelemelerde bulunup konuyu TFF itiraz seviyesine taşımaya karar verdi. Kurallar gereği 48 saatlik itiraz süresi bulunan sarı lacivertli yönetim, ince eleyip sık dokudu. İlk etapta yayıncı kuruluşun kameralarındaki görüntüler incelendi. İlk gol öncesinde, ev sahibi takımın yanlış yerden kullandığı taç atışında, tacın yeniden Alanyaspor'a verilmesi kural hatası olarak yorumlandı.



ALANYASPOR'un Cisse ile ikinci devrenin hemen başında bulduğu ikinci golün de görüntüleri incelendi. Pozisyonda aut atışı kullanıldığı sırada ceza sahasında Alanyasporlu futbolcuların bulunması kural hatası olarak değerlendirildi. Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içerisinde 48 saat kaidesini göz önünde bulundurarak itirazda bulunması ve nihai kararın talep edilmesi konusundaki işlemleri başlatması bekleniyor.



Real Madrid-Fenerbahçe maçının özetini izliyoruz;



TAÇ KURALI NE DiYOR?: TAÇ DOĞRU OLMAZSA TOP RAKiBE VERiLiR



MADDE 15/1: Top oyun alanına girince oyunda olur. Eğer top oyun alanına girmeden önce yere değerse, taç atışı aynı takım tarafından aynı yerden tekrar kullanılır. Eğer taç atışı doğru kullanılmazsa, rakip takım tarafından tekrar kullanılır.



KALECİ ATIŞI KURALI NE DiYOR?: RAKiP SAHADA KALANIN 'NiYETi' ÖNEMLi!



KALE vuruşu kullanılırken, penaltı sahası içinden çıkmaya vakit bulamamış bir rakip futbolcu varsa hakem oyunu devam ettirir. Ancak, atış hızlı kullanılmış olsa da, alanda kasıtlı olarak kalan rakip takım oyuncusu avantaj elde edemez.



Bülent Yavuz: Kararlar doğru



HAKEM kararları; oyun kuralları çerçevesinde olayların gelişimine uygun sağ duyuya sahip olan hakemin kanaatine göre verilir. Hakem bir ikaz yapıncaya kadar, atış kullanılsa bile hakemin ikaz etmeye karar verdiği an dikkate alınarak geri dönüş söz konusudur. Alanya-F. Bahçe maçındaki olay da böyle. Hakem Halis Özkahya düdüğünü tam çalıp ikaz edeceği esnada oyuncu taç atışını kullanmıştır ancak bu sırada hakem düdüğünü çalmıştır. Haliyle ikaz anına hakem tam ikaza hazırlandığı anda taç atılmıştır. Bu durumda kural, hakemin ikaz anında verdiği karara dönmesine cevaz vermektedir. Halis Özkahya da doğru olanı yapmıştır. Oyuncuya düdüğü ve eliyle atışın yaptığı yere göstererek oyunu yeniden başlatmıştır. Her iki olayda da kural hatasından bahsetmek doğru değildir.



Selçuk Dereli: Kural hatası var



IFAB'ın, "Zürih, 2 ağustos 2019. TD/2019-1.315/dre" diye yayımladığı sirkülerinde, "Aut hızlı kullandığı için rakip oyuncu ceza alanından çıkamamışsa hakem oyunu devam ettirir" maddesinin devamında şu kural getiriliyor: "Atış öncesinde kasıtlı olarak içeride kalan veya ceza alanına giren oyuncular vuruş hızlı bir şekilde yapılsa bile haksız bir avantaj elde etmemelidir." Yani ceza alanındaki oyuncunun orada, kasten bulunup bulunmadığı önemli. Alanyalı oyuncu orada kalecinin atışı kullanışını gözetliyor. Böylece kasıt unsuru ve kural hatası gerçekleşmiş oluyor. Asıl sorun ise, YouTube kanalımda da değindiğim gibi, oyun kurallarında yapılan değişikliklerin hala bizim hakemlerimize verilmemiş olmasıdır. Taç atışına ise hakemin düdüğü çalma niyeti ve zamanı belli olmadığından kural hatası demek zor.