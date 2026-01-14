Fenerbahçe, Türkiye Kupası\'nda İlk Galibiyetini Aldı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golü 82. dakikada Anderson Talisca kaydetti. Kanarya, kupada ilk maçta Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmuştu.
Fenerbahçe, C Grubu'nda Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile karşılaşacak. - İSTANBUL
