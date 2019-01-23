Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Tur Peşinde
1 saat önce
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Fenerbahçe
, Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turu rövanş maçında yarın Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ülker Stadı
'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak ve a2'den canlı yayınlanacak. Geçen sezondan kalan cezası nedeniyle maça Fenerbahçe taraftarı alınmayacak.
Son 16 turu ilk maçını 1-0 kaybeden sarı-lacivertli ekip, tur atlamak için 2 farklı galip gelmek zorunda. 1-0'lık Fenerbahçe galibiyetinde müsabaka uzatmalara gidecek.
Ümraniyespor, galibiyet, beraberlik veya iki takımın da gol bulduğu 1 farklı yenilgide çeyrek finale yükselen taraf olacak.
Fenerbahçe'de ilk maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olan Eljif Elmas
, sakatlığı bulunan kaleciler Harun Tekin
ve Erten Ersu
ile Tolga Ciğerci
ve Oğuz Kağan Güçtekin
, Ümraniyespor'a karşı forma giyemeyecek.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:42 Kaynak: AA
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