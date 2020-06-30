Fenerbahçe yönetimi Gherardini hamlesiyle mesaj verdi: Bütçe küçülür ama hedefler asla küçülmez

Spor Arena - Süleyman Arat/ Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic'in ayrılmasıyla gündeme gelen 'Rüya bitiyor mu?' soruları ve tedirginlik dün yerini rahatlamaya bıraktı. Zira sarı lacivertliler 2014'ten bu yana genel menajerlik yapan ve takımın beyni olarak kabul edilen Maurizio Gherardini'yle iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.



Taraftarların rahat olmasını isteyen yöneticiler Hürriyet'e yaptıkları açıklamada, "Bütçe küçülür ama Fenerbahçe'de hedefler asla küçülmez. Zeljko Obradovic'in kattıklarını kimse inkar edemez ancak, unutulmasın ki burası da Fenerbahçe. Hocamız gitse de bizim hedefimiz aynı" dediler.



Kulübün hedeflerinden asla en ufak bir sapma olamayacağını ifade eden sarı lacivertli yöneticiler, "Kimsenin kuşkusu olmasın, en iyi hocayı da getireceğiz, en güçlü takımı da kuracağız. Hepimiz yepyeni bir heyecanla yeni başarılara yelken açmaya hazırız" ifadelerini kullandılar.



Yeni teknik adam hakkında görüşmeler sürerken Fenerbahçe'nin, eski oyuncusu Sarunas Jasikevicius'la anlaşmaya yakın olunduğu öğrenildi. Başarılı çalıştırıcının Zalgiris Kaunas takımıyla olan kontratındaki bir açıklıktan yararlanan Fenerbahçe'nin teklifini yapıp cevap beklediği öğrenildi.



"OBRADOVIC İLE HER GÜN KONUŞTUK"



Gherardini'nin takımın başında kalmasının çok önemli bir hamle olduğunu belirten yöneticiler "Çok ciddi bir kadro ve teknik adam değişimi yaşarken, Avrupa basketbolunu, Fenerbahçe'nin iç dinamiklerini bilen bir isimle devam edilmesi çok güzel bir hamle. Bu bile kulübün basketbolda geri adım atmadığını, bütçe küçülse de büyük hedefler için oynayacağının işaretidir" dediler.



İNSANLAR NEDEN İNANMIYOR Görüşünü aldığımız bir Fenerbahçe yöneticisi de taraftarlarımız Obradovic'i haklı olarak yere göğe sığdıramıyor.



Onun kimsenin sözüne kulak asmadığını, korkusuzca doğruları söyleyen, inandığı şeyleri yapan bir karakten olduğunu, disiplinli, prensipli, cesur ve açık sözlü olduğunu söylüyor ama 'Ailemi ikna edemediğim için bıraktım' demesine nedense inanmıyor. Bunu anlamak çok zor. Oysa biz kendisiyle devam etmeyi çok istedik. Pandemi sürecinde hemen her gün telefonla konuştuk, ilgimizi, sevgimizi hep belli ettik ama ailesi Covid-19 salgını nedeniyle çalışmasını istemedi. Bir yıl dinlenip gelişmelere göre hareket edecek. Biz ailesinin bu isteğinin önüne geçemedik. Olayın özeti budur" şeklinde konuştu.



