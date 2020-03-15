Fethiye'de trafik kazası; 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de trafik kazası; 2 yaralı - Son Dakika

Fethiye'de trafik kazası; 2 yaralı

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Fethiye'de trafik kazası; 2 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.


Kaza, Patlangıç Mahallesi Baha Şıkman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkay K.'nın (17) kullandığı 48 GG 290 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Pervin K.'ya (43) çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Berkay K. ile Pervin K.'yı ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Berkay Şahin, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 04:52:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fethiye'de trafik kazası; 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]