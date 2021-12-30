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FETÖ'den aranan şüpheli Ankara'da yakalandı - Son Dakika

FETÖ'den aranan şüpheli Ankara'da yakalandı

30.12.2021 18:16
FETÖ'den aranan şüpheli Ankara'da yakalandı

Terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan şahıs, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan şahıs, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan aranması olan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan C.S.'nin (52) Polatlı ilçesinde olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından söz konusu adrese düzenlenen operasyonla yakalanan C.S. tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ANKARA

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İl Jandarma Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'den aranan şüpheli Ankara'da yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'den aranan şüpheli Ankara'da yakalandı - Son Dakika
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