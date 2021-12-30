FETÖ'den aranan şüpheli Ankara'da yakalandı - Son Dakika

Terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan şahıs, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan aranması olan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan C.S.'nin (52) Polatlı ilçesinde olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından söz konusu adrese düzenlenen operasyonla yakalanan C.S. tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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