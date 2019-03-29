Fetö'nün İnkar Stratejisi: Nejat Atilla Demirhan/hasan Basri Dağdelen
1 saat önce
FETÖ 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı eski tuğamiral Nejat Atilla Demirhan ile eski 3. sınıf emniyet müdürü Hasan Basri Dağdelen de mahkemede inkarı seçti.
FETÖ 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı eski tuğamiral Nejat Atilla Demirhan ile eski 3. sınıf emniyet müdürü Hasan Basri Dağdelen de mahkemede inkarı seçti.[Haberin detayı için
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:25 Kaynak: Youtube
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