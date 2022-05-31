FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı - Son Dakika
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FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı

31.05.2022 08:42
FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 3'ü mahrem imam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 3'ü mahrem imam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün "sivil imamları" ile iletişim sağladıkları tespit edilen, 6'sı muvazzaf, 1'i emekli, 5'i daha önce ilişiği kesilmiş asker ile 3'ü mahrem imam olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.

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FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan... FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan... FETÖ'nün avukatı yakalandı FETÖ'nün avukatı yakalandı
Kaynak: AA

Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara Başsavcılığı, Gözaltı, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı - Son Dakika


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