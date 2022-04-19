FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 34 şüpheli için gözaltı kararı - Son Dakika
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FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 34 şüpheli için gözaltı kararı

19.04.2022 08:36
FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 34 şüpheli için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 29'u aktif görevde 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 29'u aktif görevde 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla kontörlü sabit ve operasyonel hatlar kullanarak iletişim sağladıkları belirlenen ve haklarında örgüte üyelik ve iltisaklarını gösteren itirafçı, tanık beyanları olan 29'u aktif görevde 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli operasyonların 19 ilde sürdürüldüğü belirtildi. Operasyonlarda şu ana kadar 30 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 34 şüpheli için gözaltı kararı
FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 34 şüpheli için gözaltı kararı
FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 34 şüpheli için gözaltı kararı
FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 34 şüpheli için gözaltı kararı
FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 34 şüpheli için gözaltı kararı

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Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Gözaltı, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 34 şüpheli için gözaltı kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 34 şüpheli için gözaltı kararı - Son Dakika
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